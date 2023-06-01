◇全英オープン最終日（2026年7月19日英国ロイヤルバークデールGC＝7223ヤード、パー70）11位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は3バーディー、3ボギーの70で回り、通算4アンダーで戦いを終えた。ホールアウト後にはU―NEXTのインタビューに応じた。一問一答は以下の通り。――今日は風が強かった。振り返っていかがですか？「風はそんなに強くは感じなかったですけど、4番以降はパッティングもショットももう少しできた