髪型マンネリ化（泣）→ 解決ーー！【40・50代】マネして垢抜け♡「最旬こなれヘア」

ヘアスタイルのこなれ見えへの一歩は、「レイヤー」を取り入れることから。作り込まない柔らかい動きが人気の近ごろ、トレンドを牽引している要素がレイヤーです。いつも似たようなオーダーをしがちでマンネリを感じ始めている大人女性でも、挑戦しやすいはず。これから紹介するスナップでポイントを掴んだら、次回のカットでアップデートを図って。

多毛やハチ張りがスマートに

スタイリストの@kitadani_koujiroさんは、「スッキリが好きな方はウルフよりのデザインもオススメ」とこちらを提案。低めのレイヤー位置が落ち着きを誘う、ウルフの中でも挑戦しやすいスタイルです。多毛に悩んでいても、髪の豊かな部分を活かしながら、毛先のボリュームをだけを綺麗に落とせそう。ゆるやかなひし形は、ハチ張りを含め、気になる頭や顔の形から視線を逸らして、小顔見えを叶えてくれるかも。

広がりを抑えて自然にふんわり

リップラインからあご下にかけて、たっぷりレイヤーを入れた、爽やかなスタイル。毛先がスッキリして、広がりをセーブできます。レイヤー部分は、首元で内側へ収まりやすいため、サイドと後頭部には自然な丸みが出現。スタイリングで束感をつけると、こなれ感がグッと強まります。顔まわりには長さがあり、フェイスラインをさりげなくカバーできるのも、大人女性にとって嬉しいポイント。

秋冬らしい重さも楽しめる

この時期になると支持される重めのカットラインとも、レイヤーは好相性。表面が軽く揺れる程度で、十分にエアリーなニュアンスを取り入れられます。ウエイトが下がりすぎないため、沈んで見えないのもメリット。まろやかなカラーと組み合わせて、寒さを和らげるやわらかさも演出してみて。

顔まわりだけでもOK

コンパクトに収まるミニボブと両立させるなら、顔まわりレイヤーで決まり。全体をシャープに揃えてからウェーブさせて、顔を覆うラインだけを頬のあたりから流れるようにカット。@nodiss_miukさんいわく、「さらっとオイルでラフ」にスタイリングすると良いそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@motoshi_wtokyo_wolf様、@kitadani_koujiro様、@kaihatsu_tomoya様、@nodiss_miuk様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S