コメ高騰のあおりで、和食に欠かせない「みりん」が値上がりしています。その影響は、うな丼やひつまぶしにも…。

【写真を見る】コメ高騰で｢みりん｣も値上げ… 一升瓶4700円で超高級日本酒レベルに 原材料は｢もち米・米こうじ・米焼酎｣ 影響はウナギ料理にも？

名古屋市中村区にあるコメ店「わりでんや」。店内に並ぶ銘柄米は、軒並み1キロあたり1000円近く。5キロで5000円前後と、コメの値段はいまも高いままです。

そして、お餅も高騰。もち米の値段は去年の約2倍と銘柄米を超える上がり幅に。その影響で同じく高騰しているのが、和食の味に欠かせない「みりん」です。





一升瓶が4700円… 純米大吟醸レベル

原材料を見てみると…（大石邦彦アンカーマン）「国内産のもち米、米麹…コメ使いますね」

（わりでんや 横井忠範代表）

「2倍とは言いませんけど1.7倍。良いみりんなんです。もともとが高い。一升瓶が税込みで4700円するのは、純米大吟醸レベルです。超高級の日本酒と同じ価格帯のみりんは経験したことがない」

さらに…



（横井代表）

「本みりんも、ものが来ない。注文はしてあります」



メーカーによっては、品薄状態も続いているといいます。

みりん業界も「大変です…」

また、日本有数のみりんの産地･愛知県碧南市にある醸造元を訪ねると…



（杉浦味淋 杉浦嘉信社長）

Q.何代目ですか？

「僕で3代目です。1924年、祖父が創業しました」

創業100年あまりの杉浦味淋。昔ながらの製法で作った2種類のみりんを販売していて、正月を前にいまが出荷のピークです。



（杉浦社長）

「真っ黒な濃いみりんなんですけど、熟成年数が違う1年熟成タイプと、3年熟成タイプの2種類を出しています」



（大石）

「ウイスキーに近い色ですね」



（杉浦社長）

「うちは色がつきやすい。なぜかと言うと、うまみと甘みがすごく凝縮している」

（杉浦社長）

Q.もち米高騰でみりん業界大変？

「大変です。（もち米の）値段で言うと、約3倍近くに仕入れ値が上がっています」

もち米・米こうじ・米焼酎をタンクで熟成

みりんを醸造する蔵には…



（杉浦社長）

「製造年月日が昭和45年。自分が生まれた頃に作ったタンクです」

Q.タンクの中には？

「搾った液体が入っている。今から液体貯蔵、貯蔵熟成という形で眠らせます」



みりんの原料は、もち米・米こうじ・米焼酎のみ。毎年2月に仕込みを始め、長くて3年ほどタンクでゆっくりと熟成させます。

タンクの中は…



（大石）

「すごいみりんの香りが充満しています」

（杉浦社長）

「これが搾りたて」

Q.浮いているのは？

「あれが、“澱（おり）”という米ぬかみたいなもの。絞りたては白濁しています。途中ろ過をする。フィルターを通してスッキリさせる」

もち米の価格約3倍…加工業者としては高すぎる

3年熟成させたみりんの味は…



（大石）

「甘い！おいしい甘くて」



（杉浦社長）

「これが砂糖やはちみつ・黒糖の代わりになるということで、料理に提案している」

Q.もち米の価格どうなってほしい？

「今まで通りの値段に戻してとは言わない。農家さんの生活もあるので。ただ3倍に近いというのは加工業者としては高すぎる」

みりん高騰でウナギ料理にも影響が

みりん高騰の影響は、こんなところにも。



（うなぎのやっこ女将 安藤豊子さん）

Q.創業何年ですか？

「ことしで105年です。大正9年」

Q.みりんの価格は上がっていますか？

「全部調味料などは上がっています」

名古屋の大須商店街にあるウナギ料理の老舗「やっこ」。平日のお昼時、店内は外国人観光客でにぎわっていました。



（大石）「こんにちは」

（客）「コン二チハ！」

（大石）「Where are you from?」

（客）「ハワイ！」

（大石）「Japan first time?」

（客）「イエス！」

（大石）「Do you like “Unagi”？」

（客）「イエース！」

かば焼きのタレにみりん3割使用

味を支えるのは、かば焼きの命ともいえる「タレ」。それを作るのに何より重要なのが「みりん」です。



（うなぎのやっこ 福井哲也さん）

Q.タレは何割くらいみりんでできている？

「3割くらい。継ぎ足し継ぎ足しで（作っている）」

のれんを守るのに欠かせないみりん。しかし、仕入れ値は上がり続け、12月もさらに一升で170円ほど値上がりしました。



先日、国際会議でウナギの取引規制が見送られ、ほっとしたばかりでしたが、みりん以外にも様々な食材が軒並み値上がりする中…



（安藤さん）

「来年から値段を上げます」

Q.上げざるを得ない？

「そうです」

Q.どのくらい上げますか？

「2～300円」

「企業努力で皆さんの手に取れる価格に」

「コメの高値」が招く、物価高。もち米の価格は約3倍の価格に跳ね上がったなか、先ほどお伝えした碧南市のみりん醸造メーカーでも、来年2月から始まる仕込みを前に、値上げするかどうかで頭を悩ませています。

（杉浦社長）

「2年連続で値段を上げた。原料が上がったからといって、いま思案中。すぐに値段を上げるわけにはいかない。企業努力で皆さんの手に取れる価格にしたい」



国が「マーケットに任せる」と様子見の中で、おさまらない米の高値。主食だけでなく食文化全体に影響が広がり続けています。