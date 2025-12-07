「ゴリラのハイパワー」シリーズ新作はドライヤー！“ひとふき”でも爆風だって

風呂上がりのドライヤー。夏はもちろん冬場もささっと終わらせたいですよね。とはいえ、丁寧にタオルドライをして対策をしても、意外と乾くまで時間がかかる…。ならば、ドウシシャより発売されたばかりの爆風すぎる風量が自慢のドライヤー「ゴリラのひとふき」（1万6280円）を導入すれば、時短を叶えることができるかも!?

ドウシシャの“ゴリラのハイパワー”シリーズと言えば、いわずもがな「ゴリラのひとつかみ」のヒットが記憶に新しいところ。ユーザーのかゆいところに手が届くまさに“わかっている”製品を続々ラインアップしいます。これまでは「ひとつき」「ひとつかみ」「握手」と足や手などの疲労回復や健康にフォーカスしてきましたが、新登場の「ゴリラのひとふき」は、初の美容家電になります。

最大の特徴は驚くほどの爆風。“速乾”を最も重要視するユーザーの声に応え、最大風速約63.91m／秒！ 濡れた髪の水分を一気に吹き飛ばすたっぷりの風で乾燥時間を短縮します。ショートヘアなら約3分、セミロングなら約6分、さらにロングでも約8分（※いずれも同社調べ）と大幅な時短に。

「爆風ってことは髪、ボサボサになるんじゃない？」なんて心配もご無用。乾かすと同時に本体が“ツヤ髪イオン”ことマイナスイオンを発生させ、するりと指通り滑らかなうるツヤな仕上がりに導いてくれるんです。速く乾いてツヤ髪が手に入るなんて、かなりありがたいですよね。

温度ならびに風速は3段階で調整が可能。熱風（赤）、温風（オレンジ）、冷風（青）が本体側面のインジケーターに表示されます。さらに、過熱から髪を守りしっとり滑らかに仕上げる熱風と冷風が自動で切り替わるリズムモードも搭載。風量はゴリラの数で一目瞭然。強（3匹）・中（2匹）・弱（1匹）と風量のカラーで光ってお知らせします。スタイリッシュな本体とのギャップがちょっと面白いですよね。

もちろん爆風で乾かすだけでなくスタイリングにも使えるようマグネットで簡単に取り付けられるノズルも付属。朝のヘアセット時にハネやうねりなどをピンポイントで整える作業もきちんとできます。

ほかにも吸込口のフィルターとフィルターカバーが外せ、お手入れも簡単。フィルターは水洗いもOKです。爆風を常にキープするにはホコリ対策が不可欠ですが手軽にお手入れできるのは嬉しいですね。

疲れて帰宅したあとに風呂キャンや洗髪キャンもアリですが、やっぱり1日の汚れを落としてリフレッシュして健やかに就寝したいもの。風呂上がりのドライヤーのストレスを減らし、サクッと髪が乾けば、早めに身体を休めることができますよね。ゴリラ級の風量でドライヤーの時短をしっかり叶える本製品。毎日使うからこそ、その恩恵を手に入れたいものです。

