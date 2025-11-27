ロッテからドラフト１位で指名を受けた健大高崎の最速１５８キロ右腕・石垣元気（１８）が２７日、群馬・高崎市内のホテルで入団交渉に臨み、契約金１億円プラス出来高、年俸１６００万円（金額は推定）で仮契約を結んだ。背番号は「１８」に決まった。

マリーンズのユニホームに袖を通し「やっとプロ野球選手になったという実感が湧いてきました。小さい頃からの夢だったので、とてもうれしいです」と笑顔がはじけた。

指名あいさつの際には背番号「１７」を希望していたが、「１７といえば佐々木朗希投手が定着しているのもあって、だったら自分は１個上をいって、『ロッテの１８』といえば自分と言ってもらえるようになりたいと思ったので、１８を希望しました。指名あいさつから数日たって、自分で決めました」と気合をにじませた。

「来年１６０キロは、まず投げたい。大一番で投げたい。相手に絶望を与えられる投手になれば、球界を代表する投手になれると思う」と剛腕。エースへの道が、幕を開けた。（加藤 弘士）

◆石垣 元気（いしがき・げんき）２００７年８月１６日、登別市生まれ。１８歳。幌別西小１年で軟式野球を始め、登別西陵中在籍時は洞爺湖シニアに所属。２年夏から投手。健大高崎では１年春からベンチ入り。甲子園には２年春から４季連続で出場。２年春のセンバツは優勝、３年春は４強。１８０センチ、７８キロ。右投両打。