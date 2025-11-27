伝説プライズ『PQ ぴ〜きゅ〜』20年の時を経て再び参上！
伝説のプライズ商品『PQ ぴ〜きゅ〜 第1弾』が、20年の時を経てカプセルトイにて再販されることが決定した。
2025年3月に新しく誕生したカプセルメーカー「ブルーマウンテン」より、伝説のプライズ商品『PQ ぴ〜きゅ〜 第1弾』がカプセルトイとしてリリースされる。
『PQ ぴ〜きゅ〜』とは、2006年に日本国内で商品化されたフィギュア・シリーズ。馴染みのあるイメージに対し、常識とモラルを超えるアレンジを施した禁断のアートフィギュアとして、当時一部マニアの間で話題になったアイテムで、当時のフィギュアがカプセルトイ商品として完全復刻される。
2026年3月よりリリースされる「PQ（ぴ〜きゅ〜）ブリスターコレクション vol,1」は、グロ！、キンニQ、デブQ、ガリQの4種類がラインナップ。
いずれもおおよそ馴染みのあるキュートなイメージとは正反対の方向性のデザインとなっており、それがジワジワと可愛く見えてくるところがポイント。
4月には第2弾も発売予定とのこと。
現在YouTubeチャンネルにてキャラクター専用動画が限定公開中だ。
全国のカプセルトイ自販機コーナーにて展開されるので、ぜひご興味のある方はチェックしてみてはいかがだろう。
☆独特のデザインがポイントの「PQ」をチェック！（写真2点）＞＞＞
（C）BIGONE Inc.
2025年3月に新しく誕生したカプセルメーカー「ブルーマウンテン」より、伝説のプライズ商品『PQ ぴ〜きゅ〜 第1弾』がカプセルトイとしてリリースされる。
『PQ ぴ〜きゅ〜』とは、2006年に日本国内で商品化されたフィギュア・シリーズ。馴染みのあるイメージに対し、常識とモラルを超えるアレンジを施した禁断のアートフィギュアとして、当時一部マニアの間で話題になったアイテムで、当時のフィギュアがカプセルトイ商品として完全復刻される。
いずれもおおよそ馴染みのあるキュートなイメージとは正反対の方向性のデザインとなっており、それがジワジワと可愛く見えてくるところがポイント。
4月には第2弾も発売予定とのこと。
現在YouTubeチャンネルにてキャラクター専用動画が限定公開中だ。
全国のカプセルトイ自販機コーナーにて展開されるので、ぜひご興味のある方はチェックしてみてはいかがだろう。
☆独特のデザインがポイントの「PQ」をチェック！（写真2点）＞＞＞
（C）BIGONE Inc.