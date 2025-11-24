ポスティングシステムを利用して大リーグ移籍を目指すヤクルト・村上宗隆内野手（25）が23日、神宮球場で行われたファン感謝イベントに参加し、今季最終戦だった10月4日以来初めての肉声で決意表明した。8年間後押ししてくれたファンに改めて感謝。チームメートの手で胴上げされ、新たなステージへの思いを強くした。

8年分の感謝をかみしめながら、大好きな神宮のファンと触れ合った。イベント終盤に“解説者”として本塁打競争を見守った村上は、マイクを手に「11月7日にポスティング申請して、アメリカに挑戦することになりました」と報告。拍手に包まれる中で「これからいろんな困難があると思うけど、その壁に全力でぶつかって、当たって砕けろの気持ちで頑張っていきたい」と決意表明した。

いつも温かい激励に背中を押されてきた。「8年間、たくさんの声援が僕の力になっているのは間違いないです」。それは、この日も同じだった。「メジャーでも活躍してください」、「一生、応援してます！」、「アメリカまで応援に行きます」。次々とファンから声をかけられるたびに笑みを浮かべて「ありがとうございます」と感謝の気持ちを伝えた。

8日に解禁となったポスティングの交渉期限は来月23日午前7時。この日でちょうど残り1カ月となった。現時点ではマリナーズやメッツなど複数球団が獲得に関心を示しており、米メディアでは8年総額1億8000万ドル（約282億6000万円）などとする大型契約の可能性も指摘されている。数々の伝説をつくった希代のスラッガーの争奪戦は今後、本格化する見込みで林田哲哉球団社長も「うちの宝物が世界の宝物になればいい」と期待を口にする。

閉会式ではサプライズが待っていた。スピーチでマイクの前に立った塩見が「村上宗隆君を胴上げしたいと思います」と提案。苦楽をともにした仲間たちの手で5度、宙に舞いながら、スタンドの燕党から飛ぶエールと拍手を全身で受け止めた。これは決して別れではない。全ての人たちの思いを背負って「村神様」が夢をかなえるために海を渡る。 （重光 晋太郎）