横浜中華街の元飲食店ビルがホテルに！「トランセンダーホテル横浜」宿泊者向け中華粥の朝食も
【女子旅プレス＝2025/11/16】神奈川・横浜中華街の中心にライフスタイルホテル「トランセンダーホテル横浜（TRAN.SCENDER（R） HOTEL Yokohama）」が開業した。
11月14日開業の「トランセンダーホテル横浜」は、街に愛されたかつての飲食店「招福門」が入っていたビルをコンバージョンしたホテル。「招福門」の建具を再活用するなど、横浜中華街の歴史に敬意を払いながら、街の文化を再解釈。クラシカルかつ現代的なデザインに仕上げた。
客室は本館33室と別館1棟の全34室。最大8名まで宿泊できる「ロフトスイート」や、1棟貸切の「THE HOUSE」（定員6名）など、多様なタイプを用意。家族やグループが快適に過ごせる空間設計が特徴だ。
ホテル名称の「TRANSCENDER＝超える、超越する」をキーワードに、各界で活躍する5名のアーティスト（baanai氏、福井和来氏、Rintaro Kanemoto氏、中友香氏、中村弘峰氏）が制作した作品を館内に展示。ラウンジのペインティングから客室の写真まで、横浜中華街のエネルギーを昇華させたアートが非日常の体験を届ける。
ルームウェアには、人気パジャマブランド・NOWHAWに別注した「カンフーパジャマ」を採用（一部客室のみ）。肌触りのよいコットン100％のブラックベビーデニム製で、キッズサイズ（100cm・130cm）も揃える。館内はもちろん、温泉街の浴衣のように中華街の街歩きにも着用可能だ。
ルームシューズもbenchの別注モデル「孔雀」とキッズサイズ「孫悟空」を用意し、滞在に遊び心を添える。
地下1階には、宿泊ゲストだけが利用できるプライベートウェルネス空間「TOJI SAUNA」を設置。日本の温泉から生まれた豊かなミネラルを含むミストが、心身を深く潤し解きほぐす。クラフト温泉（R）を使用した蒸気に包まれながら“湯を浴びる”という、新しいスタイルの温浴体験が楽しめる。
カフェ＆バー「トランセンダーラウンジ（TRAN．SCENDER（R） LOUNGE）」では、チャーシュー専門店「叉焼春（チャーシューメイ）」と連携したメニューを展開。
朝は宿泊者限定で「中華粥」または「海老ワンタン麺」を提供。11：00〜23：00はカフェ＆バーとして、宿泊者以外も利用可能だ。
日中は老舗中国茶専門店「悟空茶荘」厳選の中国六大茶、夜は「里武士馬車道」コラボのホテルオリジナルクラフトビールやナチュラルワインを、点心や叉焼と共に味わえる。19時以降にはオリジナル担々麺も登場する。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：神奈川県横浜市中区山下町81-3
客室数：34室（本館33室+別館1棟）
■トランセンダーホテル横浜（TRAN.SCENDER（R） HOTEL Yokohama）施設概要
所在地：神奈川県横浜市中区山下町81-3
客室数：34室（本館33室+別館1棟）
【Not Sponsored 記事】