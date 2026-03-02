高市早苗首相の爆誕から4カ月。この国は着実に劣化している。国会の品位保持までもが崩壊寸前だ。高市首相が年度内成立に固執する新年度予算案は先週審議入りしたが、パワハラ連発の滑り出し。〈本性バレバレ〉〈モラハラ上司すぎ〉などSNSで批判が噴出している。【もっと読む】高市首相カタログギフトばらまき弁明「昭和の中小企業のオヤジ」もデマカセだった27日の衆院予算委員会で公開処刑にあったのは、石破政権時代から日