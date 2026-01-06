高い職業倫理を求められる新聞記者が、外務省の事務官と「ひそかに情を通じ」機密文書を入手した「西山事件」。それから50年余り……。「森友学園問題」の報道で名を馳せた元NHK記者が、当該報道を巡り、同じ轍を踏んでいたことが「週刊新潮」の取材で分かった（以下、「週刊新潮」2025年7月17日号をもとに加筆・修正しました）。＊＊＊【証拠写真】肩を寄せ合い、手を触れ合わせ…相澤冬樹氏と赤木夫人の「親密すぎる一枚」