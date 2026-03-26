政府・与党は、所得税減税と給付を組み合わせる「給付付き税額控除」を巡り、超党派の「社会保障国民会議」の実務者会議で、４月中に具体的な制度設計の議論に着手する。複数の関係者が明らかにした。６月に予定する中間とりまとめに向け、有識者会議でも段階的な論点整理を２度行う予定だ。６月に中間とりまとめ予定国民会議は、関係閣僚と与野党幹部らによる実務者会議と、専門家による有識者会議が相互に報告し合いながら協