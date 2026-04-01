「二人で末長く暮らそう」と約束した夫婦であっても、いつかは一人になるときが来ます。配偶者に先立たれたあと、通常「遺族年金」が支給されますが、思わぬ“思い込み”が老後の生活設計を狂わせるケースも……。ある女性の事例をもとに、「遺族年金」受給時の注意点と対策をみていきましょう。最愛の夫が急逝…妻を襲う「悲しみ」と「お金の不安」ケイコさん（仮名・68歳）は、埼玉県内の持ち家で、73歳の夫と暮らしていました。