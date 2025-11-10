¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼ ¤ä¥·¥¢¥é¤òµ¯ÍÑ¡¡¥»¥ì¥Ö¤ò»È¤Ã¤¿¥Û¥ê¥Ç¡¼ÀïÎ¬¤Ï¡ÖÂ¨¸úÀ¤è¤ê¤â¥Ö¥é¥ó¥É¹½ÃÛ¡×¤Ë¾ÇÅÀ
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È ¥Û¥ê¥Ç¡¼¾¦Àï¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ö¥é¥ó¥É³Æ¼Ò¤¬¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥«¥é¡¼¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥³¡¼¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¹½ÃÛ¤òÌÜÅª¤ËÍÌ¾¿Í¤È¤ÎÄó·È¤ò¶¯²½¤·¡¢Â¨¸úÀ¤è¤ê¤â¿ÆÏÂÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£ ¥È¥¥¥ë¡¼¥ì¥ê¥¸¥ç¥ó¤Ï¥·¥¢¥é¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢½÷À¸ÜµÒ¤Î³ÈÂç¤òÁÀ¤¦¤Ê¤É¡¢¥»¥ì¥Ö³èÍÑ¤ÎÀïÎ¬¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Ä¸«ÄÌ¤·¤À¡£¥Ö¥é¥ó¥É³Æ¼Ò¤Ï¡¢¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥¥¥ë¡¼¥ì¥ê¥¸¥ç¥ó¡ÊTrue Religion¡Ë¤Ï²Î¼ê¥·¥¢¥é¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊFashionphile¡Ë¤Ï¥Þ¡¼¥µ¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È»á¤ò2025Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¡£
¥·¥¢¥é¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥È¥¥¥ë¡¼¥ì¥ê¥¸¥ç¥ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆ°²è
¿·¶½¥Ö¥é¥ó¥É¤â¡Ö¥»¥ì¥ÖÅê»ñ¡×¤Ø--Çä¾åµÞ¿¤ÎÇØ·Ê¤ËÄ¹´üÀïÎ¬¥á¥ó¥º¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥«¥é¡¼¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥³¡¼¡ÊCollars & Co.¡Ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô·óCEO¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ù¥¢¡¼»á¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬2024Ç¯¤Ë5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó75²¯±ß¡Ë¤ÎÇä¾å¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤ÎÅê»ñ³ÈÂç¤ò·è¤á¤¿¤È¸ì¤ë¡£2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Çä¾å¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç60¡óÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤Ï10·î²¼½Ü¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ê¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤ÎÉ×¡¢¥Ó¥ë¡¦¥é¥ó¥·¥Ã¥¯»á¤È¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë²òÀâ¼Ô¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥ª¥ë¥»¥ó¤ò¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë·Þ¤¨¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Î¾»á¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤äÅ¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¡ÖÈà¤é¤È¤ÏÃ±È¯¤ÎÅê¹Æ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥Ù¥¢¡¼»á¤Ï¸ì¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¤¹¤Ç¤ËNASCAR¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¸¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¢ESPN¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥¯¤È¤âÄó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà¤é¤Î½Ð±éÎÁ¤ò¤¹¤°¤Ë²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ØÏ¢À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤Ï²æ¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤¡£Ä¹´üÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Èñ¤ò¸·¤·¤¯Àººº¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤ÎÎÏ¤ËÅÒ¤±¤ëÆ°¤¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÊÆ¾®Çä¶È¶¨²ñ¡ÊNational Retail Federation¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¤Ò¤È¤êÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ»Ù½Ð³Û¤ÏÌó890¥É¥ë¡ÊÌó13Ëü4000±ß¡Ë¤È¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¤¾ÃÈñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¸«¤È¤ª¤·¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼´ü´ÖÃæ¤ÎÇä¾å¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤È¤ÎÄó·È¤òÌÏº÷¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×´ë¶È¥Þ¥Ã¥·¥Ö¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡ÊMassive Music¡Ë¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥³¥ß¡¼¡¦¥Þ¥¯¥Þ¥ì¥ó»á¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¶¨¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¤Î»ýÂ³À¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¡Ö½¾Íè·¿¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ï¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÊÑ²½¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï°ã¤¦¡£¿Í¡¹¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ì¥³¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤é¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤À¡×¤ÈÆ±»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
Â¨¸úÀ¤è¤ê¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹½ÃÛ¤ò½Å»ë¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÅê¹Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤À¡£¥»¥Õ¥©¥é¡ÊSephora¡Ë¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î½÷²¦¡×¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢11·î1Æü¤Ë¡ÖIt¡Çs Time¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Û¥ê¥Ç¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¤È¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥¯¥Ê¡¼¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥»¥Õ¥©¥é¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆ°²è¹¹ð¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Ç¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥¯¥Ê¡¼¤â½Ð±é¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÃæ»ß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÉÔËþ¤²¤Ê¥¨¥ë¥ÕÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹¹ð¤Ï¡¢¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥¥ã¥ê¡¼¤ÎYouTube¤Ç¤ï¤º¤«2ÆüÂ¤é¤º¤Ç250Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢Æ±¼Ò¤ÎÇ¯¼¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥»¥Õ¥©¥é¡¦¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Î³«»Ï»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ù¥¢¡¼»á¤Ï¡¢¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Û¤É¤ÎÂ¨¸úÅª¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö°ÊÁ°¤Ê¤é¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ë3Ëü¥É¥ë¡ÊÌó450Ëü±ß¡ËÊ§¤¨¤Ð¡¢100Ëü¥Ó¥å¡¼¤ò¤Û¤ÜÊÝ¾Ú¤Ç¤¤¿¡£¤À¤¬¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬Â¿¤¯¤Æ¤â¡¢ÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð1Ëü¥Ó¥å¡¼¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÆ±»á¤Ï¡¢SNS¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¡¼¥ë¡¢²°³°¹¹ð¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÇÅ¸³«¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤³¤½¡¢ÍÌ¾¿Í¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ËÅê»ñ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÌÜÅª¤ÏÃ»´üÅª¤ÊÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤Î¹½ÃÛ¤À¡£¡Ö»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¿ÆÏÂÀ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¶¯¤ß¤À¡£²æ¡¹¤Ï¤¤¤Þ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ÈÄ¹´üÅªÀ®Ä¹¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤òÈñ¤ä¤¹ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ù¥¢¡¼»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£