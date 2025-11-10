µ­»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È ¥Û¥ê¥Ç¡¼¾¦Àï¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ö¥é¥ó¥É³Æ¼Ò¤¬¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥«¥é¡¼¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥³¡¼¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¹½ÃÛ¤òÌÜÅª¤ËÍ­Ì¾¿Í¤È¤ÎÄó·È¤ò¶¯²½¤·¡¢Â¨¸úÀ­¤è¤ê¤â¿ÆÏÂÀ­¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£ ¥È¥¥¥ë¡¼¥ì¥ê¥¸¥ç¥ó¤Ï¥·¥¢¥é¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢½÷À­¸ÜµÒ¤Î³ÈÂç¤òÁÀ¤¦¤Ê¤É¡¢¥»¥ì¥Ö³èÍÑ¤ÎÀïÎ¬¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬ÌÜÎ©¤Ä¸«ÄÌ¤·¤À¡£¥Ö¥é¥ó¥É³Æ¼Ò¤Ï¡¢¶¥Áè¤Î·ã¤·¤¤¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°´Ä¶­¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤Î°ìÎã¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥¥¥ë¡¼¥ì¥ê¥¸¥ç¥ó¡ÊTrue Religion¡Ë¤Ï²Î¼ê¥·¥¢¥é¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊFashionphile¡Ë¤Ï¥Þ¡¼¥µ¡¦¥¹¥Á¥å¥ï¡¼¥È»á¤ò2025Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¡£

¥·¥¢¥é¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥È¥¥¥ë¡¼¥ì¥ê¥¸¥ç¥ó¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆ°²è

¤µ¤é¤Ë¡¢¥Î¡¼¥É¥¹¥È¥í¡¼¥à¡ÊNordstrom¡Ë¤ÏÇÐÍ¥¤«¤éTikTok¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥Þ¥¯¥é¥¯¥é¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡ÖOh What Fun¡×¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ11·î1½µÌÜ¡¢¥·¥Ã¥×¥È¡ÊShipt¡Ë¤ÏÇÐÍ¥¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡¦K¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÈ¯É½¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥®¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°µ¡Ç½¤òÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¿·¶½¥Ö¥é¥ó¥É¤â¡Ö¥»¥ì¥ÖÅê»ñ¡×¤Ø--Çä¾åµÞ¿­¤ÎÇØ·Ê¤ËÄ¹´üÀïÎ¬

¥á¥ó¥º¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥«¥é¡¼¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥³¡¼¡ÊCollars & Co.¡Ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô·óCEO¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ù¥¢¡¼»á¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬2024Ç¯¤Ë5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó75²¯±ß¡Ë¤ÎÇä¾å¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤ÎÅê»ñ³ÈÂç¤ò·è¤á¤¿¤È¸ì¤ë¡£2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢Çä¾å¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç60¡óÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±¼Ò¤Ï10·î²¼½Ü¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ê¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤ÎÉ×¡¢¥Ó¥ë¡¦¥é¥ó¥·¥Ã¥¯»á¤È¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë²òÀâ¼Ô¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥ª¥ë¥»¥ó¤ò¿·¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë·Þ¤¨¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Î¾»á¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤äÅ¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¡ÖÈà¤é¤È¤ÏÃ±È¯¤ÎÅê¹Æ¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¥Ù¥¢¡¼»á¤Ï¸ì¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¤¹¤Ç¤ËNASCAR¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¸¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¢ESPN¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥¯¤È¤âÄó·È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢Èà¤é¤Î½Ð±éÎÁ¤ò¤¹¤°¤Ë²ó¼ý¤Ç¤­¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ØÏ¢À­¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤é¤Ï²æ¡¹¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤È¿ÆÏÂÀ­¤¬¹â¤¤¡£Ä¹´üÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Èñ¤ò¸·¤·¤¯Àººº¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤ÎÎÏ¤ËÅÒ¤±¤ëÆ°¤­¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Á´ÊÆ¾®Çä¶È¶¨²ñ¡ÊNational Retail Federation¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¤Ò¤È¤êÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ»Ù½Ð³Û¤ÏÌó890¥É¥ë¡ÊÌó13Ëü4000±ß¡Ë¤È¡¢Ç¯´Ö¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¹â¤¤¾ÃÈñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¸«¤È¤ª¤·¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼´ü´ÖÃæ¤ÎÇä¾å¤òÄ¶¤¨¤Æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤È¤ÎÄó·È¤òÌÏº÷¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×´ë¶È¥Þ¥Ã¥·¥Ö¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡ÊMassive Music¡Ë¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥³¥ß¡¼¡¦¥Þ¥¯¥Þ¥ì¥ó»á¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¶¨¶È¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¤Î»ýÂ³À­¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¡Ö½¾Íè·¿¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ï¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÊÑ²½¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï°ã¤¦¡£¿Í¡¹¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ì¥³¡¼¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤ËÂ­¤ò±¿¤Ö¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤é¤ÏÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤À¡×¤ÈÆ±»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£

Â¨¸úÀ­¤è¤ê¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¹½ÃÛ¤ò½Å»ë

¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÅê¹Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤À¡£¥»¥Õ¥©¥é¡ÊSephora¡Ë¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î½÷²¦¡×¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥­¥ã¥ê¡¼¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢11·î1Æü¤Ë¡ÖIt¡Çs Time¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Û¥ê¥Ç¡¼¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£

¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥­¥ã¥ê¡¼¤È¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥¯¥Ê¡¼¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥»¥Õ¥©¥é¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆ°²è

¹­¹ð¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤Ç¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¤Î¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥¯¥Ê¡¼¤â½Ð±é¤·¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òÃæ»ß¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÉÔËþ¤²¤Ê¥¨¥ë¥ÕÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹­¹ð¤Ï¡¢¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥­¥ã¥ê¡¼¤ÎYouTube¤Ç¤ï¤º¤«2ÆüÂ­¤é¤º¤Ç250Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢Æ±¼Ò¤ÎÇ¯¼¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥»¥Õ¥©¥é¡¦¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¥¹¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Î³«»Ï»þ´ü¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Ù¥¢¡¼»á¤Ï¡¢¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Û¤É¤ÎÂ¨¸úÅª¤Ê¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö°ÊÁ°¤Ê¤é¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤Ë3Ëü¥É¥ë¡ÊÌó450Ëü±ß¡ËÊ§¤¨¤Ð¡¢100Ëü¥Ó¥å¡¼¤ò¤Û¤ÜÊÝ¾Ú¤Ç¤­¤¿¡£¤À¤¬¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤¬Â¿¤¯¤Æ¤â¡¢ÆâÍÆ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð1Ëü¥Ó¥å¡¼¤·¤«¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÆ±»á¤Ï¡¢SNS¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¡¼¥ë¡¢²°³°¹­¹ð¡¢¥Ý¥Ã¥É¥­¥ã¥¹¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¤ÇÅ¸³«¤Ç¤­¤ë¾ì¹ç¤Ë¤³¤½¡¢Í­Ì¾¿Í¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ËÅê»ñ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÌÜÅª¤ÏÃ»´üÅª¤ÊÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤Î¹½ÃÛ¤À¡£¡Ö»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¿ÆÏÂÀ­¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¶¯¤ß¤À¡£²æ¡¹¤Ï¤¤¤Þ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤ÈÄ¹´üÅªÀ®Ä¹¤Ë¤è¤êÂ¿¤¯¤òÈñ¤ä¤¹ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Ù¥¢¡¼»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£

¿ôÃÍ¤è¤ê¤â´Ø·¸¹½ÃÛ¤ò½Å»ë¤¹¤ë»ÑÀª

Æ±»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤ä¸ÜµÒ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡¢LTV¤Ê¤É¤òÄÉÀ×¤·¤Æ¸ú²Ì¤òÂ¬Äê¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢Â¨»þÅª¤Ê¿ôÃÍ·ë²Ì¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼»Üºö¤À¡£Åö¼Ò¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹´ë¶È¤À¤¬¡¢¤³¤Î¼ï¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï½¾Íè¤ÎROAS¤ÈÆ±¤¸¿ôÃÍ¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇ¶á¤Î¥»¥ì¥Ö¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼Ì¿¿µ¯ÍÑ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¥­¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤­½Ð¤¹¿·¤¿¤Ê¼êË¡¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£¥»¥Õ¥©¥é¤Ï¥Þ¥é¥¤¥¢¡¦¥­¥ã¥ê¡¼¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³¥¹¥á¤ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢¥«¥é¡¼¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥³¡¼¤Ï¡Ö¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥ª¥ë¥»¥ó¤Î¥»¥ì¥¯¥È¡×¤ä¡Ö¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Ú¡¼¥¸¤ò³«Àß¡£¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÇÃåÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆÃ½¸¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó»£±ÆÁÇºà¤Ïº£´ü¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë3Å¹ÊÞ¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤¬Ãæ¿´¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æ±¼Ò¤Î¼ç¤Ê¸ÜµÒÁØ¤ÏÅ¹ÊÞÂÎ¸³¤ò½Å»ë¤¹¤ëÃæ¹âÇ¯ÃËÀ­¤À¤È¥Ù¥¢¡¼»á¤Ï¸ì¤ë¡£¥»¥ì¥Ö¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥Û¥ê¥Ç¡¼¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¿·µ¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¤Îµ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥é¡¼¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥³¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥È¥¥¥ë¡¼¥ì¥ê¥¸¥ç¥ó¤ÎCMO¤Ç¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥À¡¼¥·¡¼»á¤Ï¡¢Modern Retail¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¥·¥¢¥é¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿2025Ç¯¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡Ö¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿¥Þ¥ë¥Á¥Ï¥¤¥Õ¥Í¡¼¥È¡ÊÂ¿ºÍ¤Ê¡Ë½÷À­¤¿¤Á¡×¤ò¾Î¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½÷À­¸þ¤±Çä¾å¤òÁ´ÂÎ¤Î60¡ó¤Ë°ú¤­¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¿ôÇ¯Á°¤Ï½÷À­40¡ó¡¢ÃËÀ­60¡ó¤Î¹½À®¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤Û¤Ü50¡§50¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À­ÁØ¤Î³ÈÂç¤Ë¤ÏÂç¤­¤ÊÀ®Ä¹Í¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½÷À­¤Ï²ÈÄíÆâ¤Î¹ØÇã·èÄê¤ÎÂ¿¤¯¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬ÃËÀ­¤ä»Ò¤É¤â¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥À¡¼¥·¡¼»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£¡Î¸¶Ê¸¡§Celebrity-fronted campaigns are taking over 2025 holiday ads¡ÏMelissa Daniels¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸¡§¿ùËÜ·ëÈþ¡Ë