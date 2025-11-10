脱・地味見え！【ZARA】40・50代が取り入れたい「チェック柄ボトムス」

今季も「チェック柄」はトレンドに浮上中！ 秋冬らしさを盛り上げてくれるチェック柄は積極的に取り入れたいところ。大人に似合うアイテムをリサーチしたところ、【ZARA（ザラ）】で「チェック柄ボトムス」を発見。ダークトーンとウール素材で、大人の装いに品と深みをプラス。トレンドを意識しつつ長く使えるアイテムとして、今季のワードローブにぜひ迎えてください。

モードに引き締める大人のチェック柄パンツ

【ZARA】「ウール混チェックパンツ」\15,990（税込）

落ち着いたブラウン × ブルーのチェック柄に、ワイドシルエットで存在感漂うチェック柄パンツ。シンプルなトップスを合わせるだけで、洗練された印象に仕上げてくれそうです。シックな配色ながら、ふわっと動きのあるシルエットで女性らしさをキープ。フロントにプリーツが施されているから、脚長効果も期待できます。

クラシカルな上品さで魅せる大人スタイル

【ZARA】「ウールプリーツチェックスカート」\13,590（税込）

フロントプリーツが印象的な、クラシカルな雰囲気漂うチェック柄スカート。広がりすぎないシルエットで、レディムードを感じさせる一枚です。きれいめにもハンサムにも振れる、落ち着いた雰囲気のスカートはこの秋冬のヘビロテ候補になる予感。

