¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤ò½ä¤ëà¥Ç¥£¥¹¤êÁûÆ°á¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Ï²¹¸ü¤Ê¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤âÆ¬¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÊÆ¥¨¥ó¥¿¥á¥µ¥¤¥È¡Ö£Ô£Í£Ú¡×¤Ï£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¡¢¥í¥Ï¥¹¤È¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ø³«¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥í¥Ï¥¹¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¸¬µõ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä©È¯Åª¤ÊÈ¯¸À¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦Åê¹Æ¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤ò¥Ç¥£¥¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡£¤½¤Î¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤«¤È¤«¡¢Èà¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÌîµå¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÁ´Á³Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ°¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ï¥¹¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤Î¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥É¥ì¥¤¥¯¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë°ø±ï¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£µÀï¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÇÔ¤ì¡¢²¦¼ê¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿ºÝ¤ËÂçÃ«¤òÈéÆù¤ëÄ©È¯Åª¤ÊÆâÍÆ¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¥Ï¥¹¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¤¢¤Î»î¹ç¤Ë¤ÏÉé¤±¤¿¤¬¡¢ËÍ¤é¤ÏÂçÃ«¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¤³¤È¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åêµå¤ò¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¡£Èà¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÅê¼ê¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤«¤é¡×¤ÈÃç´Ö¤òÍÊ¸î¤·¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ÎÃË¡Ê¥É¥ì¥¤¥¯¡Ë¤¬¸½¤ì¤¿¡£¤ß¤ó¤ÊÈà¤Î¤³¤È¤Ï¡ÊÇ®¶¸Åª¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¡ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÌîµå¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥Ï¥¹¤Ï£×£ÓÏ¢ÇÆ¤ò½Ë¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥¥±¤¬¥É¥ì¥¤¥¯¤ËÈ¿·â¤¹¤ë°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢¥¥±¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡Ê¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥º¡¦¥Ù¥ê¡¼¡¦¥ª¥¦¥ó¤ä£Æ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸ÀÍÕ¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤À¤±¤É¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÈ¿ÏÀ¤Ç¤¤ë¥ä¥Ä¤é¤â¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¹¤°¤Ë¡ÊÅê¹Æ¤Ë¡Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÍ¤é¤Ë¤Ï¤Þ¤º¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÊÒÉÕ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡ÊÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡×¤ÈÅö»þ¤ÎÆâ¾ð¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ï¡¢Âè£µÀï¸å¤Ë¥É¥ì¥¤¥¯¤¬ÂçÃ«¤¬»°¿¶¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸¤Ï¤â¤¦¥Ù¥ó¥Á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤ë¤¼¡×¤È¤Î¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬È¯Ã¼¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¡Ö¤¢¤ª¤êÆ°²è¡×¤È¤·¤Æ½Ö¤¯´Ö¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬³³¤Ã¤×¤Á¤«¤éÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¥¥±¤Ï½Ë²ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¥É¥ì¥¤¥¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡Ö£Ï£Ö£Ï¡Ê£Ï£ã£ô£ï£â£å£ò¡Ç£ó¡¡£Ö£å£ò£ù¡¡£Ï£÷£î¡Ë¡×¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ¡Ö¥ª¥¯¥È¡¼¥Ð¡¼¥º¡¦¥Ù¥ê¡¼¡¦¥ª¥¦¥ó¡Ê£±£°·î¤Î¼çÌò¡Ë¤Ï²¶¤¿¤Á¤À¡ª¡¡¤³¤ÎËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥ê¥ó¥°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡×¤È¡¢¥É¥ì¥¤¥¯¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥Ó¥Ã¥°¡¦¥ê¥ó¥°¥º¡×¤Ë¤â°ú¤Ã³Ý¤±¡¢ÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤ò¸ò¤¨¤ÆÆ²¡¹¤È¤ä¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÃ«¼«¿È¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÍÍ»Ò¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£¤½¤Î£Â£Ç£Í¤Ë¤Ï¡¢¥É¥ì¥¤¥¯¤Î½ÉÅ¨¤Ç¤¢¤ëÊÆ¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Þ¡¼¤Î¡Ö£Î£ï£ô¡¡£Ì£é£ë£å¡¡£Õ£ó¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤³¤ì¤â¤Ò¤½¤«¤Ê¡Ö¤¢¤ª¤êÊÖ¤·¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¡¼Ô¤ÎÍ¾Íµ¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÈ¿·â¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¡£¤È¤ó¤ÀÄ©È¯¤â·ëÂ«¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¤á¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£