公的医療保険は主に６種類

国保は、公的医療保険制度の中でどのような位置付けだろうか。公的医療保険は主に６種類に分けられる。

（１）中規模から大手の企業が単独、あるいは同業種が共同して独自に運営する組合管掌健康保険（組合健保）

（２）中小企業で働いている人が加入する全国健康保険協会（協会けんぽ）

（３）公務員、学校職員とその家族が加入する共済組合

（４）75歳以上が加入する後期高齢者医療制度

（５）職業ごとに組織される国保組合

（６）都道府県と市町村が共同で運営する国保

（１）~（３）は労働条件に基づいて雇用されている人が加入する健康保険で「被用者保険」という。

自営業者や私のようなフリーランス、非正規職員、リストラで職を失った人、定年退職した人を含め、（１）~（５）に入れないすべての人は（６）に加入することになっている（（５）も正確には国保であるが、市町村国保とは加入者の層も、保険料の決め方も異なる）。

つまり最終的な受け皿である（６）の国保があるからこそ皆保険制度が成り立つ。皆保険とは、すべての人が何らかの公的医療保険に加入する制度である。（６）には他に加入できない人も入るわけだから“保険料の負担ができない人”を抱え込むことにもなる。

かつての国民健康保険は、自営業者と農林水産業者が加入者の約７割を占めていたものの、次第にその割合が減少し、現在は「所得なし」の割合が最も高く約29％。

所得１００万円未満もほぼ同数の割合で、加入者１人あたりの平均所得は約96万円。いまや弱小連合といわれる。

社会保障に関する著書が多い立正大学社会福祉学部の芝田英昭（しばたひであき）教授は、「無職層が多い国保から多額の保険料を取るという仕組みがそもそも成り立たない」と指摘する。

「国保の制度ができた時は自営業者が多かったので、無職の人がここまで多くなる事態は想定されていなかったわけです。国保料はほかの健康保険料よりも高くなるのに、それを所得の少ない人たちで支えるという構図はどう考えても難しいでしょう」

なぜ国保は高いのか

なぜ国保料が高くなってしまうのか？

国保は定年になってから加入する人が多いため、加入者の年齢層が高く、医療費が高くなりやすいからである。

（１）~（３）の加入者の平均年齢がどこも30代であるのに対し、国保は54歳。しかも国保加入者の高齢化は年々進行している。

加入者の中で65~74歳の割合が２００２年度は27％だったが、22年度には44.８％に増加（令和４年度国民健康保険実態調査報告）。一方で、０~19歳の加入者は02年度の14.３％から、22年度は８.６％にまで減少している。

長年、国保問題に取り組んできた大阪社会保障推進協議会事務局長の寺内順子氏はこうまとめる。

「75歳以上は後期高齢者医療制度に加入しますが、65~74歳で国保に加入する人が多く、この層は病気を抱えやすい。特にがんは60代、70代が中心です。ですから医療費がかかります。加入者ひとり当たりの年間医療費を保険ごとに比べると、組合健保約18万円、協会けんぽ約20万円、共済組合約16万円に対し、国保は36.２万円です。地域に医療費が多く発生すれば、それだけ保険給付費（自己負担額以外の費用）も上昇し、それに応じて保険料が高くなるのです」

国保は子どもがいるほど損

ちなみに後期高齢者医療制度は、年間医療費が約94万円とずば抜けて高額だが、これを運営する資金は、加入者本人の保険料１割、公費約５割、他の公的医療保険からの支援金約４割で構成されている。

「国保は加入者の平均年齢が高く、医療費が高くなりやすいのに、定年した人が入るくらいですから所得が低い層が多く、所得に応じた保険料だけでは医療費をカバーできません。そのため世帯あたりの加入者の人数に応じて均等に負担する『均等割』、地域によっては全世帯が平等に負担する『平等割』といった応益割があります。被用者保険にはない、世帯人数に比例して保険料が高くなる仕組みが国保にはあり、これが加入者の負担を一層重くしているのです」（寺内氏）



例えば世帯主の夫がいて、妻、子どもがいれば、３人分の「均等割」が発生してしまう。住まいの地域によって金額に多少差があるが、東京都のある区で40代の親と10代の子ども２人暮らしの場合（我が家のことだ）、所得４００万円とすると、国保料は年間約60万４０００円。

同条件で40代の親のみであれば、年間保険料は約53万５０００円と、６万９０００円も減額になる。いってみれば家族が多いほど、子どもがいるほど損な国保なのである。

大阪府大阪市在住で現役40代夫婦と未成年の子ども２人（小・中学生）の４人世帯で世帯所得が３００万円の場合なら、国保料は年間約66万円と試算されている。所得の22％だ。

国保加入者以外の人は、自身の所得の22％が健康保険料としてもっていかれることを想像してほしい。

均等割を減免する自治体も増加

国は、22年度から未就学児に限り「均等割を半額」に軽減する方針を決めた。

「未就学児のみでなく18歳までを対象に、半額ではなく子どもの均等割はゼロにすべきです」と、寺内氏。

「均等割によって子どもがいればいるほど国保料が高くなるんです。実際には子どもがいると、教育費や食費などの生活費が多くかかるため暮らしが厳しくなる。少子化対策に逆行していますよ」

ただ近年、全国で18歳以下の子どもの均等割を減免する自治体も増えてきてはいる。全国商工団体連合会の調べでは70自治体（19都道府県）にまで広がっているという。

例えば群馬県渋川市では24年から、国保の助成制度創設を発表。国保に加入する18歳までのすべての子どもの均等割相当額（１人あたり最大３万５０００円）を助成するという。

住まいの地域で、均等割助成が行われていないか、念のため確認してほしい。

