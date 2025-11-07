今夜の『金曜ロードショー』 『おおかみこどもの雨と雪』放送決定 細田監督＆宮崎あおいがコメント
細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』が21日に公開することを記念して、『金曜ロードショー』では、4週連続で細田守監督作品を放送する。1週目となるきょう7日は『おおかみこどもの雨と雪』を本編ノーカットで放送する。午後9時から11時24分まで。
同作は、細田監督のアニメーション映画制作会社「スタジオ地図」の第1作。“おおかみおとこ”に恋をした1人の女性が、恋愛・結婚・出産・子育てを通じて成長する姿と、2人の間に生まれる“おおかみこども”「雨」と「雪」の姉弟が、特別な生い立ちがゆえに悩み、傷つきながらも、自分の生きる道を見つけて自立していく姿を描いた、母と子の感動物語。放送に伴い、細田監督と主人公・花の声優を務めた宮崎あおい（※崎＝たつさき）のコメントが届いた。
番組の後半では、『果てしなきスカーレット』の新情報も解禁。いまだベールに包まれている音楽についての新しい情報が発表される。さらに4週連続細田守監督作品の放送を記念して、スタジオ地図制作の番組オープニングがスペシャルバージョンになる。『果てしなきスカーレット』と4週連続で放送される作品の奇跡のコラボレーションを予定している。
【画像】ちょっと怖い…『おおかみこどもの雨と雪』の名場面
【コメント】
■細田監督
これまで映画をずっと作り続けてきて、皆さんの支持があって次が作れるという作り方をしてきました。だから今回『果てしなきスカーレット』ができたのは、皆さんが支持してくださってきたからこそだと思います。こうして大きな作品にたどり着けたのは、皆さんの支持があったから実現したので、ありがたく思います。
支持してくれた皆さんに楽しんでもらえるように、『果てしなきスカーレット』はこれまでよりもさらにスケールの大きな映画になったので、ぜひ楽しんでいただければと思います。
『おおかみこどもの雨と雪』は、初めて親子というものを正面から描こうとした作品です。親の子どもへの愛情があって、子どもが育って…そして別れがある。その意味では『果てしなきスカーレット』とも共通するテーマもあります。
新作『果てしなきスカーレット』が公開となるこのタイミングで、作品を見てくださる輪が広がっていけばうれしく思います。
ぜひ4週連続で「金曜ロードショー」をお楽しみください！
■宮崎あおい
今でもよく、おおかみこどもが好きですと声をかけていただくことがあります。当時観てくださった方も、置かれた環境が変わった中でこの作品にもう一度触れてもらえたらグッとくるシーンが増えているのではないでしょうか。大きな愛情がたっぷり詰まった細田監督の作品をぜひ楽しんでください。
