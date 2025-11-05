人気YouTuberコンビ・水溜りボンドのカンタが11月3日、個人チャンネル「カンタの大冒険」を更新。2024年に設立した映像制作会社「Arks」のオフィスを増設することを発表した。

（関連：【画像あり】水溜りボンド・カンタが踏み切ったオフィス増設）

これまではビルの3階・4階を借りてオフィスとしていたが、人員が増え続けて「パンパン」な状態。そんな折に、空室になった同ビルの2階を借りることに。1階は貸し出されていないスペースであるため、一棟丸ごと「Arksビル」といえる貸切状態になったそうだ。

カンタは事業が拡大し、オフィスの増設に至ったことについて、視聴者とスタッフに感謝の言葉を述べた。会社を起こし、運営していくことはYouTuber活動とはまた別の大変さがあり、日々悩んできたというカンタ。そのなかで達成した“成果”ともいえる、新たに増設されたオフィスを紹介する動画は、これまで応援してきたファンへの感謝が込められたものになっていた。

詳しくは実際に動画を観ていただきたいところだが、まだ何も置かれていない2階フロアの一室は、壁の一面がすべて窓になっており、白い壁、コンクリート打ちっぱなしの床面も含めてクールな空間だ。なぜかノブのないドアを隔てた別の部屋にはIHヒーターを完備したキッチンがあり、これからの寒い季節に「鍋パーティー」を楽しもうと、カンタは夢を膨らませていた。広々とした収納、機材をしまっておけそうな階段下のスペースも、オフィスとして便利に使えそうだ。

自身の経験や知識を活かし、地に足のついた事業を展開してきたなかで、着実に結果を出しているものの、オフィスの増設は「余裕があってやるわけじゃない」とカンタ。さらなる成長に向けてリスクをとった投資であり、ワクワクする内容でありながら、ヒリヒリする緊張感もある動画だった。そのなかで、何度も感謝の言葉を重ねていたカンタをあらためて応援したくなったファンも多いだろう。動画ではYouTubeをはじめとする映像クリエイター界隈の現状についても語られており、気になる人はぜひチェックしてみよう。

（文＝向原康太）