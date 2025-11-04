「ウエストきつい、、」→ 解決！【GU】40・50代のきれい見え♡「楽ちんスカート」

キレイめのスカートが穿きたいけれど、ウエストがきつい……。そんなミドル世代は、楽に穿けそうなウエストゴムのスカートを試してみて。おすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】から登場したフレアスカート。ウエストがゴム仕様で着用しやすいだけではなく、美しいシルエットでコーデの主役になるかも。大人に似合う上品なカラー展開なので、ぜひ秋冬コーデに盛り込んで。

上品さと楽ちんさを兼ね備えたフレアスカート

【GU】「ブラッシュドフレアスカート」\1,990（税込・セール価格）

裾にかけて華やかに広がるフレアシルエットのスカート。公式サイトには「着用しやすいウエストゴム仕様」とあり、キレイ見えしつつストレスフリーに穿けそう。あたたかみのある起毛素材が使われているため、一点投入で秋冬ムードを盛り上げてくれる予感。カラーは、知的で大人っぽい雰囲気が漂うダークグレーのほか、ベージュ・ブラウンとシックな3色をラインナップ。

ブラウンで統一して洗練された大人コーデに

こちらは色違いのブラウンを着用。こっくりとした柔らかい色味が、上品に秋冬ムードを演出します。キレイめに着こなすなら、スタッフのNatsukiさんのようにショート丈のカーデを合わせてメリハリをつけて。手触りの良さそうなフェザー調素材のカーデを投入することで、一気に華やかな顔まわりに。ブラウン系のワントーンで統一するのも、大人っぽく仕上げるポイント。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M