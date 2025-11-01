塚本恋乃葉、ミニスカから脚線美輝く 父は元プロ野球＆競輪選手【サツコレ2025A/W】
【モデルプレス＝2025/11/01】タレントの塚本恋乃葉が11月1日、北海道立総合体育センター（北海きたえーる）で開催されたファッションイベント「SAPPORO COLLECTION 2025 AUTUMN/WINTER」（以下「サツコレ」）に出演した。
【写真】"父は元野球選手"出川ガール、ミニスカから美脚披露
ハイネックのコートにミニスカートを合わせたコーディネートで美しい脚を際立たせた恋乃葉。キャスケット帽子でアクセントをプラスし、秋らしいガーリーなファッションを披露した。
恋乃葉の父である善之は、元広島東洋カープの選手で、引退後は競輪選手に転向し活躍していた。恋乃葉は現在、日本テレビ系バラエティー番組「世界の果てまでイッテQ！」（毎週日曜よる7時58分〜）の新“出川ガールズ”として注目を集めている。
今をときめくモデルやアーティスト、そして地元・北海道出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「サツコレ」。23回目を迎える今回は「ICE MONSTER」をテーマに、なごみ、希空、とうあ、OCTPATH・西島蓮汰、CANDY TUNEらが出演。MCはフォーリンラブ・バービー、ABEMAアナウンサー・西澤由夏が務める。（modelpress編集部）
◆「札幌コレクション2025 A/W」テーマは「ICE MONSTER」
