タレントの藤本美貴（40）が1日、東京・早大で「人生は続くから私は“まいにち生き返る”学祭JACK2025 in 早稲田祭 藤本美貴トークショー」に出席。今だから話すことができる、アイドルデビュー当時の本音を暴露した。

会場からの「ミキティー」の呼びかけを受け、登場。「かわいい！」「きゃ〜！」という大きな歓声に、笑顔で手を振って応えた。500人以上入った教室を見渡し「ここが教室だってことに私は驚きを隠せず…こんな広い教室で皆さん勉強してるんだなと思った」と興味津々だった。

安室奈美恵さんに憧れ、2003年にモーニング娘。のメンバーとしてデビュー。09年に庄司智春と結婚し現在は3人の子供のママの顔も持つ。本音でズバッと切り込む語りを活かした、世の中のパパママの子育ての悩みや人生の悩みなどに寄り添うYouTubeチャンネル「ハロー！ミキティ」は幅広い世代から注目を集めている。

アイドルになりたいと思っていなかったデビュー当時。これまでの歩みを振り返り「今だから言えますけど…」と切り出し「私、“小室ファミリー”になりたかったんですよ」と本音。「でも“つんくファミリー”に入れていただいて今があります」と感謝した。