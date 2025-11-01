これは幸運と喜んだのもつかの間、悲しい結末が待っていた。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月31日の第2試合にセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が出場。積極的な加カンで新ドラをごっそり乗せたと思われた瞬間、手痛い放銃が待ち受けるという、ジェットコースター的な展開にファンも大騒ぎになった。

【映像】レアなマイナー役「カン振り」の瞬間

レアなシーンが待っていたのは東1局1本場。浅井は配牌で対子3組、暗刻が1つと、展開次第では七対子や三暗刻はおろか、役満・四暗刻まで狙えそうな材料をもらった。5巡目に五万も対子とし、七対子の気配も色濃くなったが、捨て牌も2段目まで差し掛かったところで、七対子や四暗刻に見切りをつけて五万をポン。対々和を目指すことにした。すると13巡目に役牌の發もポンしてテンパイ。六万と7索のシャンポン待ちだ。

すると17巡目、浅井は4枚目となる發を持ってきた。そのまま切れば安牌だが、ここか積極的に加カンを選択。すると暗刻で抱えていた4筒が、3枚全てカンドラに化けるという僥倖。一気に跳満級の手へと昇格した。

ところがこの後の結末が不運。リンシャン牌は二万で、これは浅井には不要だったが、なんと七対子・ドラ2でテンパイしていたEARTH JETS・三浦智博（連盟）の当たり牌。浅井が止められるはずもなくツモ切りすると、すかさずロンの声がかかった。

この出来事に実況を務めていた小林未沙は「4筒3枚乗った！リンシャンはどうだ！あれー！？」と声を張ると、解説の土田浩翔（最高位戦）は「持ってきちゃった…カン振りしちゃった！」とコメント。カン振りとは、プロの公式戦などでは採用されていないマイナー役で、カンしてリンシャン牌を引いた後の捨て牌で放銃すること。ファンからは幸運かと思われたところから不運に見舞われた浅井に対して「掘り出してしまったｗ」「ドラ3つ乗ったのに」「上げて落とされた」「カンドラ３がああｗ」と同情の声が集まっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

