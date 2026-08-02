警察車両の赤色灯2日午後3時20分ごろ、千葉県柏市大室の市道で、乗用車同士が正面衝突した。柏署によると、2台には計8人が乗っており、90代ぐらいの女性が死亡し、7人が搬送された病院で治療を受けている。詳しい容体は分かっていない。死亡した女性が乗っていた車は衝突後、田んぼに転落した。女性は助手席におり、40代ぐらいの女性が運転。10歳以下とみられる子ども2人を含む計5人が乗っていた。もう一方には40代ぐらいの