◆パ・リーグ楽天６―１０ソフトバンク（２日・楽天モバイル最強パーク宮城）ソフトバンク・小久保裕紀監督が記録員の判定に不服を示した。４回１死一、二塁、柳田悠岐の強烈なゴロが一塁を襲い、一塁・黒川が大きくはじく間に二塁走者の近藤健介が先制のホームを踏んだ。記録はエラーだった。指揮官は「柳田の打球のエラーは納得がいかない。Ｓ打球（バットの芯で捉えた鋭い打球）で、下も（雨で）ぬれていて、スピンもかかっ