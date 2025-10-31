スープストックトーキョー「フェルメールの“牛乳を注ぐ女”のスープ」再販売！ SNSでは絶賛の声
【実際の投稿】「フェルメールの“牛乳を注ぐ女”のスープ」再販売のお知らせ
「美味しすぎた」フェルメールの“牛乳を注ぐ女”のスープが再発売スープストックトーキョーは「予定より早く完売となりました『フェルメールの牛乳を注ぐ女のスープ』につきまして、数量・期間ともに限りはございますが再販売の日程が決定いたしましたのでご案内いたします」と発表した。
味わいは、ゴーダチーズが溶け込む濃厚なミルクスープに、くるみとレーズンのパンを合わせ、仕上げにマスタードソースで爽やかな酸味を添えている。今年も各店で早期に完売したため、数量・期間限定での再販売が決まったようだ。
今回の投稿に、実際に食べたSNSユーザーからは「今日このフェルメールのスープ食べたの美味しかった」「ご飯大盛りにして食べた。美味しすぎた」などの投稿が寄せられた。
目指したのは心に深く残るスープこのスープの開発にあたっては専門家と時代考証を重ね、当時未普及の食材は使わないなど史実に基づくレシピを採用。オランダの酪農文化を踏まえた牛乳とチーズを軸に、具材は引き算をしてスープそのものの味を際立たせ、その人の心に深く残るスープを目指したという。
なお、11月中の再販売スケジュールと対象店舗は以下の通り。この機会にぜひ、スープストックトーキョーでアートに触れてみてはいかがだろうか。
日程：11月10日（月）〜16日（日）
販売店舗：Soup Stock Tokyo外食店舗（大丸神戸店／二子玉川店／自由が丘店／ASTY静岡店／ASTY岐阜店／マリンピア神戸店／ミナモア広島店／白馬店／沖縄・浦添パルコシティ店／三井アウトレットパーク岡崎店を除く）
※なくなり次第終了。
＜参考＞
スープストックトーキョー公式X 2025年10月24日
Soup Stock Tokyo「『フェルメールの“牛乳を注ぐ女”のスープ』の再販売のお知らせ」
Soup Stock Tokyo「アートから生まれたスープ『フェルメールの“牛乳を注ぐ女”のスープ』」
※コメントは原文ママ
(文:All About 編集部)