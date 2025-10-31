この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、最新動画『【ポイ活ルーティン】２０，２９６ポイント獲得（１０月１日～１０月３１日）銀行ぐるぐる、クレカ積立・準即売り、公営競技、京王NEOBANK、d払いかんたん資産運用、auPayカード、三菱UFJ銀行』を更新した。動画内でポイ活投資チャンネルの運営者が、10月に獲得した合計20,296ポイントの詳細や、注目のポイ活ルート、各種キャンペーンの現状について詳しく語った。



冒頭で「10月1日から10月31日で獲得したポイントは20,296ポイントでした」と明かし、「毎月コツコツタダ取りポイ活とキャンペーンの攻略を行っております」とルーティーンの全貌を解説。毎月淡々とポイントを獲得しているものの、「2025年8月以降については、残念ながら100万ポイントは難しい情勢となってきました」と、昨年度までの大台達成が厳しくなった現状を率直に語った。



動画中盤では、三井住友カードやJALPAY、ANA PAY、楽天キャッシュなどの複数ルートを駆使した“メインルート”攻略を公開。JALPAYの還元率ダウンをめぐっては、「還元率ダウンは決定事項のようであります。近々案内が届いてしまうかもしれません」と懸念を示しながらも、「JALPAYがまだまだ有効活用できますので、11月以降も活用を予定しております」と今後の戦略も披露した。



また、d払いかんたん資産運用や大和コネクト証券など、クレカ積立のアップデートにも言及。「dスマートバンクは残念ながら2026年1月29日をもってサービス終了予定となっています」「セゾンカードプレミアムの50万円利用ごと特典については、残念ながら対象外でした」と、サービスの状況や検証結果を余すところなく共有。即利規制の突破方法など「当チャンネルでは、この即利規制を突破する方法を考え抜きました」とも強調した。



さらに、公営競技では京王ネオバンクを活用した新しいポイント制度についても話が及んだ。「条件クリアで毎月最大300ポイントを獲得できる制度がありますが、出金条件など未解明な点が多いです」とし、「いろいろな入出金方法を試してみることで、300ポイントが獲得できるか検証を続けます」と意欲的。



キャンペーン攻略編では、京王ネオバンクやｄ払い残高積み立てキャンペーン、auPAYカードの1億ポイント山分け、三菱UFJ銀行のアプリ連携キャンペーンなどの詳細な参加方法や注意点を丁寧に解説。特に「運営者は三菱UFJ銀行のアプリ連携が切れてしまったため、視聴者の皆さんは10月31日（本日）必ず三菱UFJ銀行のアプリを確認しましょう！」と注意を呼びかける場面も。



最後は、「今後は大口のキャンペーンが開催されると盛り返すこともできるかと思いますが、目標金額を100万ポイントから50万ポイントほどに下げてポイ活を頑張っていきたいと思います」と、新たな目標設定とともに視聴者へ前向きなメッセージを送り、動画を締めくくった。