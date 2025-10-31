10月13日に閉幕した「2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）」の公式マスコット「ミャクミャク」などのグッズや店舗情報を届けるXの公式アカウント「2025大阪・関西万博公式ライセンス商品【公式】」が10月31日、更新されました。

【写真】巨大「ミャクミャク」は何度見ても、感動！ 大屋根リングの美しい写真も！

アカウントでは、“黒ミャク”とも呼ばれるモノクロのミャクミャクがハロウィーン仕様となったイラストをアップ。「買ってくれないと いたずらしちゃうぞ」というコメントも添えています。

ユーザーからは「かわいい！」「どんないたずらか気になる」「ミャク様にならイタズラされたい人多数かと」「いたずらしてほしい」といった声が寄せられています。

人気の“ミャクミャクグッズ”は即完売したり、販売が終了したこともあったことから、「売ってくれないと いたずらしちゃうぞ」「買うから買わせてー！お願い！！」「買いたいのに、買えない」「買うから量産してー！」など、“叫び”とも取れるようなコメントも集まっていました。

