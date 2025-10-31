「まだコタツは出さないよ」とハスキー犬に伝えた結果…まるで子供のような飼い主さんへの「小さな抵抗」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で53万9000回再生を突破し、「シュールｗ」「思いは伝わってくる」といったコメントが寄せられています。

あふれる絶望

Instagramアカウント「miya.manet」に投稿されたのは、「まだコタツは出さないよ」と言われてしまったシベリアンハスキーの女の子「アシㇼ」ちゃんの様子。アシㇼちゃんは、とにかくコタツを愛してやまないのだそう。

そろそろ涼しくなってきて、今年もコタツの登場を心待ちにしているであろうアシㇼちゃん。しかしコタツはまだだと分かり絶望してしまったのか、うつろな目で和室に横たわっています。

和室から出られない

飼い主さんが和室から出ようと扉を開けると、アシㇼちゃんが扉を閉めてしまいます。うつろな目のまま、前足だけを無駄なく動かして、扉が開く度にそっと閉めてしまうのだとか。

冬はいつだってコタツに「籠城」していて、飼い主さんに「もうシベリアには帰れないハスキー」に任命されているアシㇼちゃん。愛が特大なだけに、コタツが出てこない悲しみも尋常ではないご様子。

ささやかすぎる「小さな抵抗」

飼い主さんが何度扉を開けようとしても、アシㇼちゃんは何度でも真顔で扉を閉めてしまいます。せめてもの、ささやかすぎる「小さな抵抗」にじわじわ笑いが込み上げてしまいます。

冬が近づき、きっともうすぐ出てくるコタツ。今年もますます「シベリアに帰れなくなる」アシㇼちゃんの姿が楽しみでなりません。

投稿には「シュールｗ」「思いは伝わってくる」「頭いいねぇ～」「自動ドア（閉まるのみ）」「今すぐどうしても出してほしい意思が伝わります」「うつろな目をして､確かな意思表示」といったコメントが寄せられています。

アシㇼちゃんの愉快な日常は、Instagramアカウント「miya.manet」でチェックすることができます。

