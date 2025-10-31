ドーナツ以外も侮れないッ！【ミスド】次食べたい「新商品」って？

【ミスタードーナツ】と言えば甘～いドーナツのイメージがありますが、実は食事系のパイもとても美味しいのをご存じですか？ 今回は、10/1に販売がスタートした期間限定の「新商品」をピックアップ。おすすめ商品をご紹介するので、ぜひチェックしてみてください。

どれにしようか迷う！「3種の食事系パイ」

10/1から販売がスタートしたのは、「ミスドゴハン」シリーズの食事系パイ3種。クリームシチュー・ラザニア・コーンクリームといった、寒い季節に食べたくなるあったかフードをイメージした贅沢パイがそろっています。朝ごはんや軽めのランチ、小腹がすいた時のおやつなどさまざまなシーンで活躍してくれそう。持ち帰りの場合は、レンジ加熱をしてからトースターで軽く温めるとよりおいしく食べられるとのこと。1つずつ詳しくご紹介していきます。

つぶつぶ感がおいしい「スーパースイートコーンのパイ」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「めっちゃ美味しーっ！」と大興奮のこちらは「つぶつぶコーンクリームパイ」。甘みの強いスーパースイートコーンを使っているのが特徴で、コーンクリームフィリングには、あえてコーンのつぶつぶ感を残しているそう。レポーターHaruさんは、パイとの相性抜群で「美味しさ200点」「またリピしたい」と絶賛されています。お値段は\259（税込）です。

手軽さがうれしい！「ラザニア風パイ」

2種のソースに生地を重ね、チーズを乗せて焼くラザニアは手間がかかる料理の1つ。作るのは大変……という方におすすめなのが、こちらの「ミートソースのラザニア風パイ」。ワンハンドの食事パイでラザニア気分が味わえます。レポーターHaruさんいわく、甘めのミートソースにマカロニやホワイトソースも入っていて「見た目以上に食べ応えのある一品」だとか。\259（税込）で買えるので、ぜひ試してみてください。

寒い季節にぴったり「きのこと鶏肉のパイ」

朝晩の気温が下がってきた今の季節に食べてほしいのが、こちらの「きのことチキンのクリームシチューパイ」。マッシュルーム・まいたけと2種類のきのこを使っているのがポイントで「クリーミーで濃厚な味わいが秋冬にピッタリ」だとか。レポーターHaruさんによると「トースターで温めることでパイのサクサク感」がアップするとのこと。販売は3月下旬までの予定なので、食べ比べしてみてはいかがでしょう。お値段は\259（税込）です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A