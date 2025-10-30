ピングーの“トラウマ回”グッズも！セガ ラッキーくじ「PINGU(TM)」は770円でハズレなし
世界で一番有名なペンギンこと「ピングー」が、今年で生誕45周年！この記念すべき年に、セガ ラッキーくじ「PINGU(TM)」(1回：770円)が登場。セガ ラッキーくじは、1回引くごとに必ず何かが当たるハズレなしのくじ。ピングーのお誕生日である2025年10月28日から、ミニストップや各種ホビーショップなどで順次販売されている。
【画像】第1話＆最終話をモチーフにしたグッズも！各賞品を見る
■存在感抜群！A賞・B賞はおでかけぬいぐるみ
メインとなるA賞は「おでかけピングーぬいぐるみ」(全長約30センチ)、B賞は「おでかけピンガぬいぐるみ」(全長約25センチ)。リュックを背負ったピングーと、ショルダーバッグをかけたピンガのおでかけ仕様のスペシャルデザイン。抱きしめるのにちょうどいいしっかりとしたサイズ感で、お部屋のインテリアとしても、旅行の相棒としても大活躍してくれそう。
■毎日使える実用アイテムも充実
C賞の「クリアボトル(全4種)」は約20センチの使いやすいサイズ。D賞の「フードストッカー(全4種)」は、お菓子や小物入れとして活躍してくれそう。どちらも種類は選べないが、それがかえってくじの楽しみを倍増させてくれる。
■コレクター心をくすぐる全8種デザイン
E賞の「ラバーコースター(全8種)」は、ピングーとピンガのフェイスデザイン4種類に加え、インパクトのあるシーンを切り取ったデザイン4種類をラインナップ。F賞の「ハンドタオル(全8種)」も同様に、バリエーション豊富な展開。なかには最終回「ピングーの夢」で、ピングーが巨大なトドに脅かされる、ネット上で「トラウマ回」と呼ばれる伝説のエピソードのデザインも。全種類集めたくなってしまう、コレクター心をくすぐる構成になっている。
■第1話のあの表情がまさかのぬいぐるみ化
そして最大の目玉が、ラストラッキー賞の「目が回っちゃったピングーぬいぐるみ」。第1話「僕はピングー」で、苦手なほうれん草を食べて目を回してしまったピングーをぬいぐるみで再現。A賞と同じ約30センチという大きめサイズで、部屋に飾ってもインパクト抜群！
■ダブルラッキー賞でリベンジしよう！
さらにうれしいのが、くじ券についているコードから応募できる「ダブルラッキー賞」の存在。なんと「ラストラッキー賞 目が回っちゃったピングーぬいぐるみ」を抽選で20名にプレゼント！もう一度チャンスがあるので、くじ券は捨てずに取っておいて。
45年間愛され続けてきたピングーの魅力がぎゅっと詰まった、セガ ラッキーくじ「PINGU(TM)」。くじの取り扱い店舗・賞品詳細については、公式サイト「セガプラザ」からチェックを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 JOKER.
【画像】第1話＆最終話をモチーフにしたグッズも！各賞品を見る
メインとなるA賞は「おでかけピングーぬいぐるみ」(全長約30センチ)、B賞は「おでかけピンガぬいぐるみ」(全長約25センチ)。リュックを背負ったピングーと、ショルダーバッグをかけたピンガのおでかけ仕様のスペシャルデザイン。抱きしめるのにちょうどいいしっかりとしたサイズ感で、お部屋のインテリアとしても、旅行の相棒としても大活躍してくれそう。
■毎日使える実用アイテムも充実
C賞の「クリアボトル(全4種)」は約20センチの使いやすいサイズ。D賞の「フードストッカー(全4種)」は、お菓子や小物入れとして活躍してくれそう。どちらも種類は選べないが、それがかえってくじの楽しみを倍増させてくれる。
■コレクター心をくすぐる全8種デザイン
E賞の「ラバーコースター(全8種)」は、ピングーとピンガのフェイスデザイン4種類に加え、インパクトのあるシーンを切り取ったデザイン4種類をラインナップ。F賞の「ハンドタオル(全8種)」も同様に、バリエーション豊富な展開。なかには最終回「ピングーの夢」で、ピングーが巨大なトドに脅かされる、ネット上で「トラウマ回」と呼ばれる伝説のエピソードのデザインも。全種類集めたくなってしまう、コレクター心をくすぐる構成になっている。
■第1話のあの表情がまさかのぬいぐるみ化
そして最大の目玉が、ラストラッキー賞の「目が回っちゃったピングーぬいぐるみ」。第1話「僕はピングー」で、苦手なほうれん草を食べて目を回してしまったピングーをぬいぐるみで再現。A賞と同じ約30センチという大きめサイズで、部屋に飾ってもインパクト抜群！
■ダブルラッキー賞でリベンジしよう！
さらにうれしいのが、くじ券についているコードから応募できる「ダブルラッキー賞」の存在。なんと「ラストラッキー賞 目が回っちゃったピングーぬいぐるみ」を抽選で20名にプレゼント！もう一度チャンスがあるので、くじ券は捨てずに取っておいて。
45年間愛され続けてきたピングーの魅力がぎゅっと詰まった、セガ ラッキーくじ「PINGU(TM)」。くじの取り扱い店舗・賞品詳細については、公式サイト「セガプラザ」からチェックを。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 JOKER.