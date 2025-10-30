いまや50代に突入してベテラン芸人に差しかかってきた長州小力さん。パラパラ芸やR-1グランプリでの活躍もあって、最高月収は2000万円!?も当時のお金は使い果たしてしまったそう。それでも、「売れた」ことで見えてきたことがあったといいます。

【写真】「髪型変わった？」イケおじの風貌で大ブレイクしたプロレス芸を披露する小力さんの近影（9枚目/全12枚）

R-1グランプリの収録日は思わぬ事態に

── 漫談やコントなど、さまざまなスタイルにチャレンジするも、鳴かず飛ばずの20代を過ごした長州小力さん。そんななか、長州力のものまねとパラパラを踊るネタでブレイクを果たしたのは33歳のときでした。なにが転機になったのでしょうか？

小力さん：大きな転機は、2005年にフジテレビの『めちゃ×2イケてるッ!』でやっていた「笑わず嫌い王決定戦」に出演したことですね。僕が出たのはたしか第2回。あの番組からブレイクした人は多かったんですよ。次長課長、アンガールズ、とろサーモン、大木こだま・ひびき師匠、さまぁ～ずの大竹さん率いるマイナスターズとか。僕も番組をきっかけにメディアに呼ばれるようになりました。さらに、その年はR-1グランプリで決勝までいき、環境が一変しました。

実は収録の日は、僕の人生でもうひとつ忘れられないできごとがあったんです。

── 忘れられないできごと、というのは…？

小力さん：番組のリハーサルから戻ったら、携帯の履歴が兄貴からの着信で埋め尽くされていたんです。「何だろう…」と連絡したら、「おふくろがくも膜下出血で倒れた」と。あわてて病院に行ったけれど、そのときはもう意識がなかったんです。番組の本番が控えていたのでいったんテレビ局に戻りましたが、収録を終えてふたたび病院へ。その後、ほどなくして母は亡くなりました。

父が死んだときは看取りが叶わなかったのですが、母はきょうだいみんなで見送ることができました。その日は僕にとっていろんな意味で「人生が変わった日」でしたね。

最高月収2000万円の真相は

── その後は、テレビで見ない日がないほどの活躍ぶりでしたね。当時は「最高月収2000万円だった」と、メディアで報じられていましたが、実際のところは、どうだったんですか？

小力さん：あれは、その場の流れで当てずっぽうで答えた数字で、正確に調べたものではないんです。あるテレビ番組の一発屋芸人の企画に呼ばれて、芸人たちが当時の最高月収を言っていくという流れになり、僕の前にいた波田陽区が『3000万円です』って言ったんですよ。

その後で僕が「100万円です」なんて言ったら、場がしらけちゃうじゃないですか。だから勢いで「2000万円くらい」と言ってしまって。それが切り取られて独り歩きしたんです。「毎月2000万円を稼いでいた」と、思われてるんですけど、そんなわけはないです（笑）。ただ、当時は着ボイスやCMなどもあったので、瞬間風速的にはそれくらいの時期があったかもしれません。

中学校の修学旅行。仲間とはしゃぐ小力さん

── なるほど（笑）。でも、それほどの大金、いったい何に使ったんですか？

小力さん：だらしないんですけど、お金に無頓着なもので、ちゃんと管理ができていなくて。養う家族もいない独身ですし、ギャラの入金時期が仕事柄バラバラで。結局、仲間におごったり、飲み食いしているうちにキレイに使いきってしまいました。不動産は買っていないし、投資なんかもやらず、ブランド品にも興味がない。家賃は少し高めで月30万円ほど。売れなくなったときの保険代わりに高級時計はひとつだけ買いました。

外食で60万円「それもいい思い出」

── そんななかで、いちばん印象に残っている場面はありますか？

小力さん：いまでも覚えているのが、あるとき「ご飯行こう」と後輩に声をかけたら、僕の所属している団体・西口プロレスのメンバー全員30人くらいが来ちゃって。ホルモン焼き屋で飲み食いして、ドキドキしながら会計をしたら、「何の巻物だ」ってくらいレシートが長くなっていくんです（笑）。「これはやばいな」と思っていたら、レシートがどんどん伸びていき、最終的にお店の入口の自動ドアの外まで出ちゃった。金額にして60万円ぐらいでしたね。

── レシートが生き物のように床を這って外にまで出るだなんて、まるでコントじゃないですか。

小力さん：ネタじゃないですよ、これ（笑）。盛ってもいません。でも、当時のお金の使い方にはまったく後悔してないですね。そういう時間が楽しかったし、仲間も後輩も売れたことを自分のことのように喜んでくれて、僕もうれしかったんですよね。

── ブレイクをきっかけに、環境も大きく変わったと思います。成功を手にしたいっぽうで、「失ったもの」はありましたか？

小力さん：そうですね。自分自身は変わっていないつもりでしたが、僕を取り巻く環境と人からの評価が変わってしまったことで、周囲との軋轢が生まれてしまった気がします。もともと僕は、そんなに人に囲まれていたいタイプじゃないんです。ブレイク後に人脈が広がりましたが、自分のキャパを超えて人づき合いをしていた部分があったんだと思います。

人がだんだん苦手になって、人間関係もうまくいかなくなって。気づいたら周りから誰もいなくなってしまった時期がありました。もちろん僕の未熟さが招いたことではあります。突き詰めていうと「人嫌い」になってしまった。ひとりでいるほうがリラックスできて、心地いい自分がいる。僕がいま、独身でいるのは、やはり人との距離感が下手で、適切な距離を取るのが苦手なタイプだからなんだと思います。

2021年『追跡！長州ツイートトラベル』（KRY山口放送）でナレーションを担当

最近、「バズったら勝ち」みたいな空気があるじゃないですか。目的のために有名になること自体は悪いことではないと思うんです。でも、それが自分の手の届かない範囲まで広がってしまうと、アッという間に流れに飲み込まれて、自分ではどうにもできないことが増えてしまう。ブレイクした当時は、まさにそんな状況を身をもって感じました。

脚光を浴びてから20年ほど経ちましたが、この10年くらいが、僕のお笑い人生でいちばん手応えがあって、楽しいんです。お客さん一人ひとりと向き合える、自分にとって心地よい距離感のなかでお笑いができ、その反応をみながら、手の届く範囲の笑いを届けられる。そのスタイルがいまの自分にいちばんあっていて、幸せを感じます。

…

プロレス芸やパラパラ芸で大ブレイクした小力さんですが、芸では「人を傷つけない」と決めているのだとか。背景には、中学時代に経験したいじめの影響があったそう。人は思いやりを持たないと、加害者にも被害者にもなり得ることを実感し、以来、「これで誰か傷つかないか」という視点はつねに持つようにしているのだとか。それが結果的に、お笑いを長く続けるうえでの処世術にもなっているようです。

取材・文／西尾英子 写真提供／長州小力