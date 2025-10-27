できれば関わりたくないのに、腐れ縁でなかなか縁を切れない人っていませんか？ なかには学生時代に出会った友人と、ママになってからも仕方なく付き合いを続けている人もいると思います。今回は、学生時代からの友人が夫を誘惑して不倫したため縁を切った話をご紹介いたします。

マウントをとったあげく夫と不倫

「友人とは高校時代の同級生で、お互いママになってからは、子どもを同じ幼稚園に通わせていました。友人といっても昔から私の真似ばかりしてきて、過去には私が彼氏と別れたらすぐに友人が付き合い始めたこともあり、あまり信用ができない子で。ある日、友人が私の夫と連絡を取り合ったり、2人で会ったりしていることが判明しました。しかも、『旦那さんは、私みたいにバリバリ働く女性のほうが好きみたいよ？』と自分のほうが私の夫にふさわしいかのような発言をして、マウントを取ってくることもあったんです。その後、2人は不倫関係になっていたことが判明。人の旦那を奪うなんて、絶対に許せなかったので、私は『強引に人のものを奪って……』『それでマウントをとってなにが楽しいの？』『どうせ取るなら、自分の力で勝負してみたら？』と言ってやりました。その後友人からは弁護士を通じて慰謝料を支払ってもらい、縁を切りました。夫とは離婚はせずに、結婚生活を続けてます」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ マウントをとって相手を蹴落として、さらに人の旦那さんを奪うなんて、やっていることが惨めですよね。こんな女性と不倫をした旦那さんにも問題はありそうですが、しっかり反省をして、今後は奥さんのために尽くしてほしいものです。

