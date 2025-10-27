天才子役としてデビューしてから42年。芸能界で酸いも甘いも経験してきた女優・安達祐実（44）に新たな恋が発覚した。

【写真】「ノリに乗ってる茶髪クリエイターの一人」NHKの敏腕プロデューサーと腕をからめて歩く安達祐実

一報を報じた本誌のニュースサイト『NEWSポストセブン』（10月22日配信）によれば、安達は現在、都内自宅で40代男性A氏と半同棲状態にあるという。

人目も気にせず、変装ゼロで手つなぎデートをする2人の姿や、安達がA氏を職場まで送迎する仲睦まじい光景がキャッチされた。

安達といえば2005年にお笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤と電撃婚するも、3年で離婚。2014年にカメラマンの桑島智輝氏と結婚したが、2023年に夫婦生活に終止符を打った。

シングルマザーとして2人の子供を育てる安達の新恋人について、テレビ関係者が語る。

「A氏はNHK局員で、バラエティにドキュメンタリー、ドラマと幅広く活躍してきた敏腕プロデューサーです。茶髪でややコワモテですがノリが良く優しい男性で、昨年にはA氏が手がけたドラマに安達さんが出演しました。この作品がきっかけで交際に発展したと聞いています」

『NEWSポストセブン』がキャッチしたデート現場で、A氏はアントニオ猪木がタイガー・ジェット・シンに襲われた「新宿伊勢丹襲撃事件」をモチーフにしたTシャツや、「猪木最後の弟子」と言われるプロレスラー・中邑真輔がデザインした「KILLER INOKI FOREVER」のロゴ入りTシャツを着ていた。

この点に奇妙な縁を感じると話すのはスポーツ紙記者。

「元夫の井戸田さんも猪木さんと縁深いんです。持ちネタの『ハンバーグ師匠』では『元気ですか！』をはじめ猪木さんの決め台詞を取り入れた。安達さんの周りには猪木好きの男性が集まりやすいのでしょうか（笑）」（スポーツ紙記者）

新たなロマンスの行く末やいかに。

※週刊ポスト2025年11月7・14日号