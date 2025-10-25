「子どもの前で大人が割り込みするなんて」園の駐車場で遭遇した【迷惑ママ】→ 園からメールが届いて！？
筆者自身の、幼稚園での体験談です。
駐車場でのちょっとしたトラブルの後、幼稚園から一斉メールが来て……？
幼稚園の駐車場での出来事
大人同士の小さな揉め事も、子どもたちは見ているもの。
お手本になるような行動を心がけたい、と感じる出来事でした。
【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年8月】
※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。
Illustrator：トコロてん
FTNコラムニスト：北田怜子
経理事務・営業事務・百貨店販売などを経て、現在はWEBライターとして活動中。出産をきっかけに「家事や育児と両立しながら、自宅でできる仕事を」と考え、ライターの道へ。自身の経験を活かしながら幅広く情報収集を行い、リアルで共感を呼ぶ記事執筆を心がけている。子育て・恋愛・美容を中心に、女性の毎日に寄り添う記事を多数執筆。複数のメディアや自身のSNSでも積極的に情報を発信している。