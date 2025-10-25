〈自覚と危機感を持ち、美しい自然と安心して暮らせる地域を、次の世代に繋ぐために全力で働いて参ります〉──高市早苗内閣で環境大臣政務官に就任した元タレントで自民党衆議院議員の森下千里氏（44）は10月23日、X（旧Twitter）に抱負をつづった。

【写真】タレント・レースクイーン時代の森下氏（全身）。「すっぴん」ショットも

過去にはレースクイーンやグラビアアイドルとして名を馳せた森下氏。"女豹のポーズをさせたらナンバーワン"と称えられたが、2019年末に〈もう十分に幸せだったと思う気持ちが、この決断へと導いてくれました〉と芸能界を引退した。

当時、森下氏は〈これからはメディアを通じてではなく、ひとりの人として、出会った人たちを笑顔にできるような人生を歩んでいきたいと思います〉と今後について発表していた。その後、彼女が選んだ第2の人生とは、政治家だった。政治ジャーナリストが語る。

「本人は愛知県名古屋出身ですが、2011年の東日本大震災で被災地を訪問したことをきっかけに政治家を志すようになったといいます。2021年3月に自民党宮城5区の公認候補として内定し、一度は落選しましたが、昨年10月の衆議院選挙で初当選しました」

森下氏を知る人々にとって、政界進出は寝耳に水だったようだ。グラビア関係者が回想する。

「30代になってからゴルフの練習を始めて、"いろいろな人に連れて行ってもらっている"と話していた。芸能界を離れる前に人脈を広げていたようです。しかし政界進出のニュースを見たときは、本当に驚いた。当時は政治の話など聞いたこともなかった。

ただ、彼女は社交性があって勘所もよく、スタイルもいいので、おじさんから人気があった。年上に可愛がられるタイプだったと思う。四つん這いになって腰を反らす"女豹のポーズ"も、撮影が始まったら腹を括ってやれる子だった」

森下氏が政治に関心を持っていることは、実の父親も知らなかったという。森下氏の父親を知る人物が証言した。

「初出馬のとき、"政治家になりたいなんて聞いたことがない"や"宮城に親戚はいないのに"など、いろいろな意味で娘のことを心配していました。とはいえ親として我が子のチャレンジを応援してはいるようで、"手伝えることはあるか？"と聞いたりして、折を見て本人に声かけはしていたようです」

政治について語るイメージがあまりないタレント出身といえど、そこから森下氏は泥臭く努力を重ねた。住宅街に商店街、漁港や農業地帯など、選挙区のあちこちを訪れて、ついたあだ名が"辻立ちクイーン"だ。

このたび環境大臣政務官に就任して、今後は温暖化や資源から、直近で増加傾向にあるクマ被害に関する問題など、日本の環境問題の解決に取り組んでいくことになる。

芸能界を引退して約6年、初の政務三役就任は、政治家としての"本気"が世間に伝わった結果ということだろう。