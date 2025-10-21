出産後愛犬と赤ちゃんを初めて対面させたら...すでに頼り甲斐のあるお兄ちゃんのような表情のわんちゃんに「成長が楽しみ」と期待の声が寄せられ話題になっています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で8.6万回以上も再生され、たくさんの人々が癒されているようです。

【動画：赤ちゃんと初めて顔を合わせた犬→家族であることを認識した様子で…まるで『本当の兄のような対応』】

赤ちゃんと初対面！

ホワイトの毛並みのフレンチブルドッグ『しろ』くんが登場するInstagramアカウント「shiro_frenchbull」のリール動画に投稿されたのは、しろくんが初めて赤ちゃんに対面したときのリアクションです。飼い主さんが出産後初めてしろくんの目の前に「弟」となる赤ちゃんを見せ、しろくんは「お兄ちゃん」として頼もしい顔つきを見せてくれたそうです。

すっかりお兄ちゃんの顔付きに？

最初は「なんだろう？」と不思議そうに首を傾げながら赤ちゃんのことを見つめていたしろくん。しかししばらくして「こんにちは、よろしくね」と赤ちゃんの顔の匂いをスンスンと嗅ぎながら興味を持ち出したよう。

さらには赤ちゃんを「弟」だと認識したかのように「面倒みてあげるからね」と、キリッとしたまるで「お兄ちゃん」のような顔つきに変わったんだそう。その光景を見た飼い主さんはきっとこれからの二人の関係性が一気に楽しみになったのではないでしょうか。

今では一緒に遊ぶ仲にまで成長

話題の投稿から10ヶ月が経ち、最近の投稿では赤ちゃんとしろくんが仲良く遊んでいる様子を見ることができるようになりました。

赤ちゃんはしろくんのおもちゃを上手に手でつかみ、しろくんの前でブンブンと振るようになったんだとか。しろくんはそれを見て、赤ちゃんの手を噛まないよう気をつけながらおもちゃを咥えようと必死になっていたそうです。

しろくんはあっという間に、優しく手加減をしながらも楽しそうに遊んでくれる「お兄ちゃん」になることができたようですね。

しろくんと生まれたばかりの赤ちゃんの初対面の様子が投稿された動画には、「初めて会った時からお兄ちゃん全開」「２人の成長が楽しみですね」と今後のしろくんたちに期待を寄せる声がたくさん寄せられていました。

しろくんと赤ちゃんのこれまでの成長の様子をもっと見てみたい方は、Instagramアカウント「shiro_frenchbull」の他の投稿もぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「shiro_frenchbull」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。