リサとガスパールのフクヤキャラ福くじが始まる！パリをテーマにしたかわいいアートが使われた豪華なラインナップを公開
リサとガスパールを愛する人に朗報！キャラ福くじを展開する「フクヤ」から、「リサとガスパール PARIS」をテーマにした、ハズレなしの店頭くじが登場。10月17日から、各種ホビーショップや書店などにて順次発売がスタートした。
【写真】フクヤキャラ福くじ「リサとガスパール PARIS」の豪華なラインナップを見る
キャラ福くじ「リサとガスパール PARIS」のラインナップは、5等までの賞品に加えて、最後のくじを引いた人が必ずもらえるラスト福賞で構成。パリをテーマにした限定アイテムがずらりと並び、店舗からなくなり次第販売は終了となる。
A賞の「もちもちBIGぬいぐるみ」は、リサとガスパールの各1本ずつ。ひざに乗る大きなサイズ感と、なめらかな肌触り、そしてもっちもちの質感が特徴！寝そべりポーズも愛らしく、部屋に飾ればおうち時間をほっこり過ごせること間違いなしだ。
続いてB賞の「ダイカットフロアマット」は2柄6本の展開。キュートなねこと犬を連れてパリをお散歩するリサとガスパールのイラストと、パリのランドマーク・エッフェル塔を背景に水たまりで遊ぶリサとガスパールのイラストの2種は、どちらも魅力的。
C賞の「ルームヘアアクセサリー」は、2タイプ×2柄、全4種類の12本。ぬいぐるみ付きのヘアバンドとアイマスクは、デザインのかわいさだけでなく実用性も高いアイテム。
D賞は「ダイカットタオル」。全6種類の絵柄があり、全部で24本用意されている。イラストごとにカッティングが異なり、パイピングのカラーリングもとびきりおしゃれ！毎日使える実用的なアイテムだ。
32本ともっとも当たる確率の高いE賞は、約8センチもの存在感ある「ワッペンバッジ」。パリにちなんだ8種類のイラストが繊細な刺しゅうで表現されていて、服やバッグに安全ピンでつけるだけで映える。
最後のくじを引いた人がもらえるラスト福賞は、ふわふわ素材の「ブランケット」。エッフェル塔を臨む素敵なカフェのテラスで優雅にスイーツを食べるリサとガスパールが描かれた、キュートでエレガントな1枚！
くじは1回770円。どの賞が当たってもうれしい豪華なラインナップだから、ぜひチャレンジしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre
【写真】フクヤキャラ福くじ「リサとガスパール PARIS」の豪華なラインナップを見る
キャラ福くじ「リサとガスパール PARIS」のラインナップは、5等までの賞品に加えて、最後のくじを引いた人が必ずもらえるラスト福賞で構成。パリをテーマにした限定アイテムがずらりと並び、店舗からなくなり次第販売は終了となる。
続いてB賞の「ダイカットフロアマット」は2柄6本の展開。キュートなねこと犬を連れてパリをお散歩するリサとガスパールのイラストと、パリのランドマーク・エッフェル塔を背景に水たまりで遊ぶリサとガスパールのイラストの2種は、どちらも魅力的。
C賞の「ルームヘアアクセサリー」は、2タイプ×2柄、全4種類の12本。ぬいぐるみ付きのヘアバンドとアイマスクは、デザインのかわいさだけでなく実用性も高いアイテム。
D賞は「ダイカットタオル」。全6種類の絵柄があり、全部で24本用意されている。イラストごとにカッティングが異なり、パイピングのカラーリングもとびきりおしゃれ！毎日使える実用的なアイテムだ。
32本ともっとも当たる確率の高いE賞は、約8センチもの存在感ある「ワッペンバッジ」。パリにちなんだ8種類のイラストが繊細な刺しゅうで表現されていて、服やバッグに安全ピンでつけるだけで映える。
最後のくじを引いた人がもらえるラスト福賞は、ふわふわ素材の「ブランケット」。エッフェル塔を臨む素敵なカフェのテラスで優雅にスイーツを食べるリサとガスパールが描かれた、キュートでエレガントな1枚！
くじは1回770円。どの賞が当たってもうれしい豪華なラインナップだから、ぜひチャレンジしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre