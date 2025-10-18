『カメ止め』51歳・しゅはまはるみ婚活挑戦 壮絶な恋愛遍歴も告白「謝罪文を100ページ」「アル中の妄想癖」
映画『カメラを止めるな！』でブレイクした俳優・しゅはまはるみ（51）が、17日放送のABEMA番組『ダマってられない女たち season2』（#7）に登場。本気の婚活に挑む姿に密着した。
【写真】番組ではマダム信子にも密着 19歳の年下夫の幸治さんも登場
「このまま最期まで一人なのかな」「孤独死かな」と将来への不安を吐露したしゅはまはるみは、過去の壮絶な恋愛遍歴を告白。29歳で結婚した元夫からはモラハラを受け、「謝罪文を100ページ書けと言われた」と明かし、そのストレスからうつ病になった過去を明かした。さらに離婚後の恋人は「アル中の妄想癖」だったといい、壮絶な経験から「理想は別居婚」と他人との共同生活に大きなトラウマを抱えていた。
成婚率80％のカリスマ婚活アドバイザー・植草美幸氏の「味方がいてくれて良かったというようになってもらいたい」という言葉に涙をこぼすしゅはまは、「いろんな人に会った方がいい」というアドバイスのもと、年収1億円超えの中村倫也似のエリート経営者とのお見合いに挑む。
お見合いでは、趣味のキャンプや漫画の話で意気投合するも、アドバイザーの「素のままでいっちゃダメよ」という助言を忘れ、「アルバイトもしてる」とつい素の自分をさらけ出す。それでも、見事デートの約束を取り付け、さらに別の婚活パーティーでも40代男性とマッチング。「頼っていいんだ、甘えていいんだっていう風に気持ちが変わった」「これから幸せになれそうな気がする」と婚活を通して自信を取り戻し、前向きに変化していく姿にスタジオも「結婚しそう！」と大興奮。番組の最後には、2人の男性とのデートに進展があったことも報告された。
番組ではそのほか、「マダムブリュレ」を大ヒットさせた実業家・マダム信子（73）の総額5億円超とされる新居計画と“終活”に密着した特集を放送した。
