10月15日、米ニューヨークで開かれたアメリカの有名ランジェリーブランドのファッションショーに、TWICEが出演。“下着丸出し”のセクシー衣装にSNSが驚愕している。

「開催されたイベントは『ヴィクトリアズ・シークレット・ファッションショー2025』。TWICEからはナヨンさん、ジヒョさん、ツウィさん、モモさんの4人が出演しました。このステージにK-POPガールズグループが登場するのは、初めてのことです。

彼女たちは会場入りの時点ですでに大胆な衣装で、ナヨンさんは黒いドレスに無数の切り込みが入っており、切れ目から肌が透けて見える状態。ジヒョさんは黒レースのドレスで、胸からお腹にかけて完全に透けていました。ツウィさんは白いドレスに首元まで覆われ、長袖でしたが、お腹の部分は大きく露出。モモさんは、胸元が深く開いたスーツ姿でした。

4人はランウェイでは、さらに過激に、超ミニ丈の下着丸出しの衣装にファーブーツという露出度の高いスタイルで登場し、観客を釘づけにしていました」（ファッションライター）

一貫して肌の露出が多く、体のラインを際立たせた“攻めた”衣装。だがXでは、必ずしも好意的な反応ばかりでないようで、

《露出しすぎて不安になるし TWICEちゃんたちの体を安売りしないで欲しい》

《近年のTWICEの衣装がエロとかセクシーじゃなくて下品なんだよね、流れてくるたび不快まである》

《布面積少ないことよりTWICEの消費のされ方に怒りを覚える》

など、気持ちよく応援できていないファンもいるようだ。芸能プロ関係者は、最近の路線変更についてこう語る。

「5月には東京・表参道のイベントでサナさんが、白い透け透けのレースを身にまとい、話題になりました。8月には同じく表参道で、モモさんが肩ひものない、深い切り込みが入った黒のドレスを着用するなど、2017年に日本デビューしたころのかわいらしいイメージからは想像もつかないイメチェンぶりです。もはや別グループという声さえ聞かれます」

一方で、この芸能プロ関係者は続ける。

「この『ヴィクトリアズ・シークレット』というブランドは、セクシーさを売りにしたショーで知られています。ですから今回のTWICEの衣装も、ブランドイメージに合わせたスタイルといえます。さらに、デビュー当時は全員10代だったTWICEも、最年長のナヨンさんは30歳で、最年少のツウィさんが26歳です。大人の魅力を打ち出す戦略にシフトするのは自然なことなのではないでしょうか」

“過激化”はどこまで進むのだろうか……。