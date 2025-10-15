¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯»Ò²ñ¼Ò¡ÖÄêÇ¯¸å¥Ñー¥È¤ÇÇ¯¼ý85¡ó¸º¡×¤Ï°ãË¡¤«¡©¡¡¶ÐÂ³40Ç¯¤Î½¾¶È°÷¤¬ÄóÁÊ¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î»±²¼¡Ö¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Í¥¯¥È¡×¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤ÇÇ¯¼ý¥Ùー¥¹85¡ó¸º¤È¤Ê¤ë¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤·¤«Äó¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¹âÇ¯Îð¼ÔÅù¤Î¸ÛÍÑ¤Î°ÂÄêÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡Ê¹âÇ¯Ë¡¡Ë¡×¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢10·î14Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£
¸¶¹ð¤Ï¡¢Âè°ì¤ÎÀÁµá¡Ê¼ç°ÌÅªÀÁµá¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤Î³ÎÇ§¤ª¤è¤ÓÄÂ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¡¢¤³¤ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÀÁµá¡ÊÍ½È÷ÅªÀÁµá¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔË¡¹Ô°Ù¤Ë´ð¤Å¤¯Â»³²Çå½þ¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁÊ¾õÅù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸¶¹ð¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·Â´¤Ç¾¾²¼ÅÅÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£º£Ç¯5·î¤ËÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
A¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤«¤é¡¢ÄêÇ¯¸å¤â¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¾å»Ê¤é¤ËÍ×Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾å»Ê¤é¤«¤é¤Ï¡ÖÁÈ¿¥¤Î¥³¥¹¥È¤ò²¼¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¡×¡Ö¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎºÆ¸ÛÍÑ·ÀÌó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖºÆ¸ÛÍÑ¤ò´õË¾¤¹¤ë¤Ê¤é¼«¿È¤Ç¿ÍÌ®¤ò»È¤¤Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¼ÒÆâ½¢³è¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2024Ç¯10·î¤ËA¤µ¤ó¤¬¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎºÆ¸ÛÍÑµá¿Í¤Ë±þÊç¤·¤¿¤¬¡¢ÉÔºÎÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¹âÇ¯Îð¼ÔÅù¤Î¸ÛÍÑ¤Î°ÂÄêÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡Ê¹âÇ¯Ë¡¡Ë9¾ò¤Ç¤Ï¡¢ÄêÇ¯¤ÎÄê¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¡Ö¸ÛÍÑ¤¹¤ë¹âÇ¯Îð¼Ô¤Î65ºÐ¤Þ¤Ç¤Î°ÂÄê¤·¤¿¸ÛÍÑ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡×¡¢①ÄêÇ¯¤Î°ú¤¾å¤²¡¢②·ÑÂ³¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¡¢③ÄêÇ¯¤ÎÄê¤á¤ÎÇÑ»ß――¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¹Ö¤¸¤ë¤è¤¦µÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Í¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤¦¤Á②·ÑÂ³¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤Æ±Ç¯11·î¡¢Æ±¼Ò¤ÏA¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤ÎÏ«Æ¯¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢µëÍ¿25¡ó¸º³Û¡ÊÇ¯¼ý¥Ùー¥¹¡Ë¤È¤Ê¤ë½µ2Æü¤Î¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤òÄó¼¨¡£A¤µ¤ó¤Ï¼º¿¦¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆA¤µ¤ó¤ÎÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ëº£ÀôµÁÎµÊÛ¸î»Î¤ÏÁÊ¾õ¤Ç¡¢¡Ö¡ÊA¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤ÎÏ«Æ¯¾ò·ï¤¬¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦Á°¤ÎÏ«Æ¯¾ò·ï¤È¤Î·ÑÂ³À¡¦Ï¢Â³À¤Ë·ç¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¹çÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤¬Â¸¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·ÑÂ³¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Î¼ñ»Ý¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ°ãË¡¡¦Ìµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
²áµî¤ÎºÛÈ½Îã¤Ç¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î°·¤¤¤¬°ãË¡¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¶å½£ÁíºÚ»ö·ï¡×¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ü¶å½£ÁíºÚ»ö·ï¡ÊÊ¡²¬¹âºÛÊ¿À®29¡Ê2017¡ËÇ¯9·î7Æü¡Ë
ÄêÇ¯¸å¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎºÆ¸ÛÍÑ¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿Ï«Æ¯¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÄÂ¶â¤¬ÄêÇ¯Á°¤ÎÌó25¡ó¤È¤Ê¤ë¥Ñー¥È¥¿¥¤¥Þー·ÀÌó¤ò²ñ¼Ò¤¬Äó°Æ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÛÈ½½ê¤¬¡ÖÄêÇ¯Âà¿¦Á°¤ÎÏ«Æ¯¾ò·ï¤È¤Î·ÑÂ³À¡¦Ï¢Â³À¤ò°ìÄêÄøÅÙ³ÎÊÝ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤ÏÅþÄì¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿Îã¡£
¤Þ¤¿¡¢A¤µ¤ó¤Ï¥Ñー¥È¶ÐÌ³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼ÒÂðÍøÍÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¼ÒÂð¤Ï¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎºÆ¸ÛÍÑ·ÀÌó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢2027Ç¯2·î¤Þ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¤ÎºÆ¸ÛÍÑ·ÀÌó¤Ï¡¢¼ÒÂðµ¬Äø¤Î¡ØÂà¿¦¤·¤¿¤È¤¡Ù¤È¤¤¤¦Âàµî»öÍ³¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢A¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·2025Ç¯6·î°Ê¹ß¤Î¼ÒÂðÍøÍÑ¤òÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢º£ÀôÊÛ¸î»Î¤ÏÁÊ¾õ¤Ç¡¢¥Ñー¥ÈÍ´üË¡¤ÏÌµ´ü¸ÛÍÑÏ«Æ¯¼Ô¤ÈÃ»»þ´Ö¡¦Í´ü¸ÛÍÑÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÂÔ¶ø¤ËÉÔ¹çÍý¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤ëÁê°ã¤òÀß¤±¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖÄêÇ¯¸åºÆ¸ÛÍÑÏ«Æ¯¼Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Ê¢¨¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö·ÑÂ³¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¸ÛÍÑ´Ø·¸¤¬·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼ÒÂð¤ÎÂàµî¤ò¶¯¤¤¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤ÆÉÔ¹çÍý¡£¡Ê¼ÒÂðµ¬Äø¤Î¡Ë¡ØÂà¿¦¤·¤¿¤È¤¡Ù¤È¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤È¤Î¸ÛÍÑ´Ø·¸¤¬´°Á´¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¾ì¹ç¤È²ò¼á¤¹¤Ù¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¢¨Ê¿À®31Ç¯1·î31Æü´ðÈ¯0130Âè1¹æ¤Û¤«¡ÖÃ»»þ´ÖÏ«Æ¯¼ÔµÚ¤ÓÍ´ü¸ÛÍÑÏ«Æ¯¼Ô¤Î¸ÛÍÑ´ÉÍý¤Î²þÁ±Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤Î»Ü¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×Âè3¡¦8¤Û¤«»²¾ÈA¤µ¤ó¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
ÄóÁÊ¸å¤Ë²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀA¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¸ýÄ´¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÄêÇ¯¸å¤â¡¢²ñ¼Ò¤ä¸åÇÚ¼Ò°÷¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤··ÑÂ³¸ÛÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã»´ü´Ö¤·¤«¤«¤«¤ï¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¾å»Ê¤«¤é¡ØÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¡È¼«Á³¸º¡É¤È¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ò¤Ê¤¼ºÆ¸ÛÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ù¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤Î¿¼¤¤¼ºË¾¤ÈÌµÇ°¤Ïº£¤â»ä¤ÎÃæ¤Ç¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÄêÇ¯¸å¤ÎºÆ¸ÛÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍýÉÔ¿Ô¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¹Ç¯¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿ÀèÇÚÊý¤Î¤¯¤ä¤·¤µ¤È¤¢¤¤é¤á¤Î¸ÀÍÕ¤ò²¿ÅÙ¤â¼ª¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖDiversity¡ÊÂ¿ÍÍÀ¡Ë¡×¡ÖEquity¡Ê¸øÊ¿À¡Ë¡×¡ÖInclusion¡ÊÊñ³çÀ¡Ë¡×¤¤¤ï¤æ¤ëDEI¤ÎÍýÇ°¤È¡¢¸½¾ì¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¿¼¤¤¹Â¤ò¸«²á¤´¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄóÁÊ¤Ï³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤ÆÁª¤ó¤ÀÆ»¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄóÁÊ¤¬°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤ê¸øÀµ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬Ç¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤â°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÄêÇ¯¸å¤Î·ÑÂ³¶ÐÌ³¤òÃÇÇ°¤µ¤»¤ë¡×ºîÀï¡©
¤Þ¤¿¡¢²ñ¸«¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿º£ÀôÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯A¤µ¤ó¤¬¡¢¸½ºß¡¢ËÜ¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤ä·Ð¸³¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿¡Ö²á¾®¤Ê¶ÈÌ³¡×¤Ë½¾»ö¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â»ØÅ¦¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÈï¹ð¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ²á¾®¤Ê¶ÈÌ³¤òºî½Ð¤·¤Æ¡¢ÅþÄì¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¥Ñー¥È¥¿¥¤¥à¤ÎÏ«Æ¯¾ò·ï¤òºîÀ®¤·¡¢ÄêÇ¯¸å¤Î·ÑÂ³¶ÐÌ³¤òÃÇÇ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿ä»¡¤Ç¤¤ë¡£¹âÇ¯Ë¡¤Î¼ñ»Ý¤ËÈ¿¤¹¤ë±¿ÍÑ¤Ç¡¢À§Àµ¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Í¥¯¥È¤ÏËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÛ¸î»ÎJP¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÁÊ¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÃ´Åö¼Ô¡Ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£