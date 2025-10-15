¡ÚÊÒ²¬ Î¼¡Û1¥õ·îÁ°¤«¤éÊÆÁÒÎÃ»Ò¤Ï»Å»ö¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤¬·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥À¥á¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡×¤Î°ìÌÌ
¡Ø½÷Í¥¡¦ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤òËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÇÁÜºº¡Ù¡½¡½10·î11Æü¤ËÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤¿¾×·âÅª¤Êµ»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤ÏÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸üÏ«¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥Þ¥È¥ê¡Ë¤¬8·î²¼½Ü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëÊÆÁÒ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤Î2Æü¸å¡¢ÊÆÁÒ¤ÏµÞ¤¤ç¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ½Ð¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¤½¤ì¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿SNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤â»ß¤á¡¢9·î¾å½Ü¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¸å¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤òÁê¼¡¤¤¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÊóÆ»¤Î1¥õ·î°Ê¾åÁ°¤«¤é¡¢¡ÖÊÆÁÒ¤¬¿·¤¿¤Ê»Å»ö¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¦¥ï¥µ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¸½»þÅÀ¤ÇÁÜºº¤Î¿ÊÅ¸¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤º½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é¾Ü¤·¤¤ÀâÌÀ¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»öÂÖ¤ÎÁ´ÍÆ¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî´Ø·¸¼Ô¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿´ë²è¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊÝÎ±¤«Çò»æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤¬Íºá¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸«Êý¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡£²ÈÂðÁÜºº¤Î¸å¡¢½Ð¹ñ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Èïµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÎ©·ï¡¦ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤ÏÄã¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
º£¸å¤ÎÊÆÁÒ¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë5¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª
ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Î¾ì¹ç¡¢ÍÆµ¿¤¬¤¢¤ì¤ÐÂ¨ºÂ¤Ë½Ð¹ñÄä»ßÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÂçÈ¾¤À¡£ÊÆÁÒ¤Î¾ì¹ç¡¢¼«Í³¤Ë½Ð¹ñ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÆÁÒ¼«¿È¤ËÍÆµ¿¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤½¤â¤½¤â²ÈÂðÁÜºº¤Ë¤Ï¡ÖÇ¤°Õ¡×¤È¡Ö¶¯À©¡×¤«¤¢¤ë¤¬¡¢Ç¤°Õ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊÆÁÒ¤òÈïµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»ö¾ð³ÎÇ§¤Î°ì´Ä¡×¤ÇÁÜºº¤Î¼ê¤¬Æþ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢ÊÆÁÒ¤Ë¤Ï½Ð¹ñÀ©¸Â¤Ê¤É¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£¶¯À©¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Îá¾õ¤ÎÌÜÅª¤¬¡Ö´Ø·¸¿ÍÊª¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÚµòÊÝÁ´¡×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÆÁÒËÜ¿Í¤¬Èïµ¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖËÜ¿ÍÂð¤Î²ÈÂðÁÜº÷¡×¡á¡ÖÂáÊáÁ°Äó¡×¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
°ìÊý¡¢¶¦Æ±À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Îø¿Í¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¡¢¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¯¥¨¥Ã¥·¥ç»á¤Ï¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤âÉÔ²Ä²ò¤À¡£¤³¤ÎÎø¿Í¤¬»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢ÏÃ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ç¤ÏÌôÊª¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤¬½Ð¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢ÈÖÁÈ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬°ì»þÅª¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤Î¤¬ÄÌÎã¤Ç¤¹¡£¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ê¤É¤«¤é¤Ï»äÀ¸³è¤Ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢ÊÆÁÒ¤µ¤ó¤ÏÃÎÅª¥¤¥á¡¼¥¸¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿½÷Í¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¿Í¤Î´ØÍ¿¤¬¥¼¥í¤Ç¤â¡¢Ã»¤¯¤Æ¤âÈ¾Ç¯¤Û¤É¤Ï±Æ¶Á¤¬»Ä¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼ê»öÌ³½ê¤Î½êÂ°¤À¤Ã¤¿¤é¡Ø¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¾å½ñ¤¤òÁá¡¹¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÈï³²¼Ô¤È¤·¤ÆÎ©¤ÆÄ¾¤¹ÀïÎ¬¤ò¼è¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤¤¤ÞÊÆÁÒ¤µ¤ó¤Ï¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤À¤«¤é¡¢Æ°¤¤¬Æß¤¤¤Î¤Ç¤µ¤é¤Ë¾õ¶·¤¬°¤¤¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
ËÜÍè¤Ê¤é¡¢¡ØËÜ¿Í¤Ï°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÁÜºº¤ËÁ´ÌÌ¶¨ÎÏÃæ¡Ù¤ÈÌÀ¸À¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬ÆÀºö¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÄÀÌÛ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥ì¡¼¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬¶¨µÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Á°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¤Î¼çÍ×¼è°úÀè¤Ç¤¢¤ë¶É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾õ¶·ÊÌ¤ÎÂÐ±þ°Æ¡×¤¬ºÙ¤«¤¯¶¨µÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶¨µÄÃæ¤ÎÏÃ¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾õ¶·¤òÂç¤¤¯5¤Ä¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡ËÊÆÁÒ¤¬ÌôÊª´ØÍ¿¤ÇÁÜººÂÐ¾Ý¡¢¡Ê2¡ËÆ±µïÁê¼ê¤Ê¤É¿Æ¤·¤¤¿Í¤¬ÁÜººÂÐ¾Ý¡¢¡Ê3¡Ëµ¿¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬°ãË¡À¤Ê¤·¡¢¡Ê4¡ËÛ£Ëæ¤Ê¤Þ¤ÞÂ³Êó¤Ê¤·¡¢¡Ê5¡Ë´°Á´·éÇò¡¢ÁÜººÂ¦¤Î¸íÇ§¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡Ë¤Ï¥¢¥¦¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Å»ö¤ÏÁ´ÌÌÅª¤ËÇò»æ¡¢¾ÃÌÇ¡£CMºï½ü¡¢½Ð±éºî¤ÎDVD¤âÈÎÇäÄä»ß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â»³²Çå½þ¤âÂç¤¤¯¡¢¼Ò²ñÅªÉüµ¢¤Ï¿ôÇ¯Ã±°Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¶É¤È¤·¤Æ¤Î¸«²ò¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë¤ÏÈ¾Ç¯ÄøÅÙ¤Î¶õÇò´ü´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¤Î»Å»öÉüµ¢¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¶É¤È¤·¤Æ¤Ï²á¾êÈ¿±þ¤òÈò¤±¤Ä¤Ä¡¢ÄÀÀÅ¤òÂÔ¤Ä·Á¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê3¡Ë¤âËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½¤Ê¤É¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤Ï½ù¡¹¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¡¢»Å»ö¤Ï¤Þ¤¿ºÆ¸¡Æ¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ê4¡Ë¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£¤³¤ì¤Ï¶É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÁû¤®Êý¤Ë¤â±Æ¶Á¤µ¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐNHK¤Ï¿µ½Å»ÑÀª¡£»ä¤Î»Å»öÀè¤â¤³¤ì¤Ë¶á¤¤¤±¤É¡¢ÊÌ¤Î¶É¤À¤È¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÁá´ü¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤òÁÀ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê5¡Ë¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë»Å»öºÆ³«¤ò¸å²¡¤·¡£Èï³²¼Ô¤È¤·¤ÆÆ±¾ðÏÀ¤âÊ¨¤¯¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¬²æ¡¹¤Î°ìÈÖ¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡×
Îø¿Í¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¿
¤¿¤À¡¢ÊÆÁÒ¤¬2020Ç¯¤ËÂà¼Ò¤·¤¿Âç¼ê»öÌ³½ê¥ª¥¹¥«¡¼¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¡£
¡Ö»Å»ö¤Ø¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ï¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦ÃËÀ¤ËÂ¿¾¯ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡¢¥À¥á¥ó¥º¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Èà½÷¤¬»ÔÀî³¤Ï·Â¢»á¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢»Å»ö¤Ë¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤À¤«¤é¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤¿»ÔÀî²È¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢¡ØÊÆÁÒ¤ò³¤Ï·Â¢¤È·ëº§¤µ¤»¤Æ¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡Ù¤ÈÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ã¤ÆÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÙæ¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÇË¶É¤·¤¿¤Î¤Ï²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÏ¯Êó¤À¤Ã¤¿¡£
ÊÆÁÒ¤¬2014Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿Áê¼ê¤âÆ±µï3¥õ·î¤ÇÊÌµï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Î¥º§¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤º¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥´¥ó¥µ¥í»á¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿º¢¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¤è¤¯ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤¿¡¢Â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÁê¼ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
ÊÆÁÒ¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¿ÀµµÁ´¶¤È·éÊÊ¤µ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£¤à¤·¤í¡Ö¥Þ¥È¥ê¡ÊËãÌô¼èÄù´±¡Ë¡×¤ÎÌò¤ÎÊý¤¬»÷¹ç¤¦½÷Í¥¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÊóÆ»¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¶¯¤¤¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤»¤Ã¤«¤¯À¶Î÷¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¼´¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢Áá¤¯·éÇò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¡¢¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
