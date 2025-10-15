¼Â¤Ï¥É¥¤¥Ä¤è¤ê¤âŽ¤¥Õ¥é¥ó¥¹¤è¤ê¤â"Í¥½¨"¤À¤Ã¤¿¡ÄŽ¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸»ºÀ¤ÏÀè¿Ê¹ñºÇÄãŽ£¤È¤¤¤¦»×¤¤¹þ¤ß¤Î¿¿¼Â
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Æ£Âå¹¨°ì¡Ø³ô¹âÉÔ¶·¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÏ«Æ¯À¸»ºÀ¡×¤Ï¡ÈÃ±½ã¤Ê³ä¤ê»»¡É¤Ç½Ð¤µ¤ì¤ë
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡ÖÄÂ¾å¤²¡×¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¡ÖÏ«Æ¯À¸»ºÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÀÅÀ¤ÏÆó¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤âÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤¬²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤ÏÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤Î¡Ö¿å½à¡×¤È¡Ö¿¤ÓÎ¨¡×¤Î¤É¤Á¤é¤ËÃåÌÜ¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤È¤³¤í¤ÇÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ò¤è¤¯ÄºÂ×¤·¤Þ¤¹¡£Æü¾ïÅª¤Ë¡ÖÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤ÏÄã¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿µÄÏÀ¤Ï¤è¤¯¸«Ê¹¤¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÄêµÁ¤Ï°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
Åú¤¨¤Ï¡ÖGDP¡à½¢¶È¼Ô¿ô¡×¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖGDP¡àÁíÏ«Æ¯»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤Ê³ä¤ê»»¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤¾Ê£»¨¤Ê·×»»¼°¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÂç»¨ÇÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¬»Ò¤Ï²Ô¤®¡¢Ê¬Êì¤ÏÏ«Æ¯ÎÌ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±¸úÎ¨Åª¤ËÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤«¤òÂç¤Þ¤«¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤Î¹ñºÝÈæ³Ó¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£µÄÏÀ¤òÀµ¤·¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Î²ò¼á¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹ñºÝÈæ³Ó¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò°Ê²¼¤Ë¤ª¼¨¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡È¤É¤³¤Þ¤Ç¤òGDP¤Ë·×¾å¤¹¤ë¤«¡É¤ÏÉý¤¬¤¢¤ë
Ê¬»Ò¤Ç¤¢¤ëGDP¤Ï¡¢À¤³¦¶¦ÄÌ¤ÎºîÀ®ÊýË¡¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³Æ¹ñ¤Ë¸ÇÍ¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ë¶âÍ»¡¢IT¶È¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇüÂç¤ÊÀßÈ÷Åê»ñ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¾å¡¢¾¯¤Ê¤¤¿Í¼ê¤Ç¼ý±×¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿»þÂå¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤ËGDP¤ÎºîÀ®¤¬Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
IT²½¤¬¿Ê¤à°ÊÁ°¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¼«Æ°¼Ö¤ä²ÈÅÅ¤¬¤É¤ì¤À¤±ºî¤é¤ì¡¢¤É¤ÎÃÊ³¬¤ÇÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈæ³ÓÅªÍÆ°×¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤¬Ê£»¨²½¤·¤¿¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤òGDP¤Ë·×¾å¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¶È¼ï¤ä¼è°ú·ÁÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ç¤ÏGDP¤ÎºîÀ®¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤¿CtoC¼è°ú¤ò¤É¤¦·×¾å¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£GDP¤Ï¹ñÆâÁí¡ÖÀ¸»º¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãæ¸ÅÉÊ¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÊáÂª¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£Æ±ÍÍ¤ËÌ±Çñ¤Ê¤É¶áÇ¯°ìÈÌ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯È¿±Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï¡ÖËãÌô¼è°ú¡×¡ÖÇä½Õ¡×¡ÖÌ©Í¢¡×¤â·×¾å
¤Þ¤¿µÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ö¤È¤³¤í¤È¤·¤Æ¤Ï²È»öÏ«Æ¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²È»ö¤Ï°ìÆü¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤¯¤â¤Î¤Î¡¢·ÐºÑ³èÆ°¤È¤·¤Æ¤ÏÇ§¼±¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢²È»öÏ«Æ¯¤ò³°Ãí¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ÃÈñ¤È¤Ê¤ê¡¢GDP¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ª¥«¥Í¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤È¡Ö·ÐºÑ³èÆ°¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢GDP¤ÏÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Àµ¤·¤¯·ÐºÑ²ÁÃÍ¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö°Ç¡×¡ÖÃÏ²¼¡×¤Î¼è¤ê°·¤¤¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ËãÌô¡¢Çä½Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¸ø¼°¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤ò·×¾å¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÀ§Èó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¼è°úµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤ÈÌµ»ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
2014Ç¯¤Î²¤½£½ô¹ñ¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ²¼·ÐºÑ¡ÊËãÌô¼è°ú¡¢Çä½Õ¡¢Ì©Í¢¤Ê¤É¡Ë¤òGDPÅý·×¤Ë²Ã»»¤¹¤ëÆ°¤¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ²¼·ÐºÑ¤òGDP¤Ë´Þ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÈÈºá¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È¤Î´ÑÅÀ¤«¤é»¿ÈÝ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢GDP¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜºÄÌ³»Ä¹â¤ÎGDPÈæ¡×¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢·ÐºÑ»ØÉ¸¤Î¸«¤¿ÌÜ¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Í¶°ø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤É¤ÇGDP¤Î²þÄê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿½¤Àµ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢GDP¤Î¿å½à¤Ï»ö¸åÅª¤Ë¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¡¢Äã¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡È»þ´Ö¤ËÀµ³Î¤ÊÅÅ¼Ö¡É¤ä¡ÈåºÎï¤Ê¥È¥¤¥ì¡É¤ÏÉ¾²Á³°
¤Þ¤¿GDP¤Ï¼Á¤ÎÉ¾²Á¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ê¤¤ÅÀ¤âÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯Îã¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÅÅ¼Ö¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÅÔ¿´Éô¤òÁö¤ëÅÅ¼Ö¤Ï¡¢ËÜ¿ô¤¬Â¿¤¤¾å¤Ë»þ´Ö¤âÀµ³Î¤Ç¡¢¤·¤«¤â¼ÖÆâ¤ÏÃá½ø¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ø¤Ë¤ÏÌµÎÁ¤ÎåºÎï¤Ê¥È¥¤¥ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ²¤ÊÆ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤òÁö¤ëÅÅ¼Ö¡ÊÃÏ²¼Å´¡Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¼ÖÎ¾¤Ï¸Å¤¯¡¢·ôÇäµ¡¤Ï¸Î¾ã¤·¤¿¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢±Ø¹½Æâ¤Ë°½¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¤â¤Á¤í¤óåºÎï¤ÊÌµÎÁ¥È¥¤¥ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤Ê¤É¤Ë¤Ï¥¹¥ê¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼Á¤Ç¤ÏÆüËÜ¤¬°µ¾¡¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÅÅ¼Ö¤ÎÎÁ¶â¤ä¥³¥¹¥È¤¬Æ±¤¸¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤È²¤ÊÆ¤ÎÅÅ¼Ö¤¬À¸¤ß½Ð¤¹GDP¤ÏÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎÁ¶â¤¬Æ±¤¸¤Ê¤é¼Á¤Î¹â¤¤Êý¤¬·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤¬Âç¤¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢GDP¤Ï¤½¤¦¤·¤¿ÉÊ¼Á¤Î°ã¤¤¤òÇ§¼±¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ËGDP¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë·ÐºÑÅý·×¤Ï¼Á¤ÎÉ¾²Á¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌµÌ£´¥Áç¤Ê¿ôÃÍ¼çµÁ¤ÎÀ³Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ìµ·Á¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¤Ï²á¾ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆGDP¤Î¿å½à¤ò¹ñºÝÈæ³Ó¤¹¤ë¤Î¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤½¤ì¤Ç¤â¥É¥¤¥Ä¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ç¤¹¡Ë¡£
¢£¡Ö1°Ì¤Î¹ñ¡×¤Ï¡È¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¡É
¤³¤¦¤·¤¿ÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤ò¹ñºÝÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
OECD¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2023Ç¯»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¤Î¼Â¼ÁÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤ÏG7¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OECD²ÃÌÁ¹ñ¤ÎÃæ¤Ç1°Ì¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Åý·×¾å¡¢ºÇ¤â¸úÎ¨¤è¤¯²Ô¤°¹ñ¤Ç¤¹¡£¡ÊÆüËÜÀ¸»ºÀËÜÉô¡ÖÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤Î¹ñºÝÈæ³Ó2023¡×¡Ë
¤¿¤À¡¢É®¼Ô¤ÏÂçÊÑ¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¡ÖMade in Ireland¡×¤È¤¤¤¦À½ÉÊ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÈ¯¾Í¤Î´ë¶È¤â¤¹¤°¤Ë¤ÏÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤¬¤Ê¤¼1°Ì¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥¿¥Ã¥¯¥¹¥Ø¥¤¥Ö¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ë¤ÏÀÇÀ©¾å¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÊÆµðÂç´ë¶È¤ÎµòÅÀ¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë²¤½£ËÜ¼Ò¡Ë¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Äã¤¤Ë¡¿ÍÀÇÎ¨¤È¤æ¤ë¤¤µ¬À©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦¤ÎÌ¾¤À¤¿¤ëÂç´ë¶È¤¬·Á¼°Åª¤ÊËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆGDP¤¬Áý²Ã¤·¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤é´ë¶È¤Ï¡¢Â¾¹ñ¤Ç²Ô¤¤¤ÀÍø±×¤òË¡¿ÍÀÇÎ¨¤ÎÄã¤¤¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ë°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀáÀÇ¸ú²Ì¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤¤¤¦ÌÜÏÀ¸«¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤ÎµÄÏÀ¤Ï¡ÖÌµÂÌ¤ò¾Ê¤¯¡×¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Î¸úÎ¨À¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¹â¤á¤ë¤«¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÅÀ¤Ç¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ï¤ª¼êËÜ¤È¤·¤ÆÁê±þ(¤Õ¤µ¤ï)¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Åý·×¾å¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ÎÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢½¾Íè¤«¤é¤½¤³¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¿¿Í¤Î·ÐºÑ¸üÀ¸¤¬ËÜÅö¤ËË¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ÏÊÌÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÈÆüËÜ¤ÎÀ¸»ºÀ¤ÏÄã¤¤¡É¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤ë¤Î¤ÏÁá·×
À¸»ºÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤È»÷¤¿¤è¤¦À¯ºö¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤ÎµÄÏÀ¤Ë¸Â¤é¤º·ÐºÑ»ØÉ¸¤ò¹ñºÝÈæ³Ó¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢°ÙÂØ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥É¥ë´¹»»¤Ç¹ñºÝÈæ³Ó¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢°ÙÂØ¿å½à¤¬1¥É¥ë100±ß¤«¤é150±ß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½ç°Ì¤Ï·ãÊÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¹ØÇãÎÏÊ¿²Á¡Ê2¹ñ´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸À½ÉÊ¤Î²Á³Ê¤¬Æ±¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë°ÙÂØ¥ì¡¼¥È¤òµá¤á¤ë¹Í¤¨Êý¡Ë¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ÇÆ³¤«¤ì¤¿°ÙÂØÁê¾ì¤Ç¤âÁêÅö¤Ê¸íº¹¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤Î½ç°Ì¤ÏÁêÅö¤ÊÉý¤ò»ý¤Ã¤Æ²ò¼á¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¾å°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¡Ê8°Ì¡Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¡Ê10°Ì¡Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê13°Ì¡Ë¡¢±Ñ¹ñ¡Ê15°Ì¡Ë¤«¤é³Ø¤Ö¤Ù¤¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤¬Äã¤¤¤«¤é¡¢¤â¤Ã¤È¶ÚÆù¼Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼öÇû¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤Î¿å½à¤ò¸«¤Æ¡ÖÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤ÏÄã¤¤¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¤ä¤äÌäÂê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤Î¿¤ÓÎ¨¤ò·×Â¬¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿À®½Ï¤·¤¿Âç¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¢£¡Ö¿¤ÓÎ¨¡×¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤è¤ê¹â¤¤
·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢2013¡Á2023Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤Ï¤ä¤äÎô¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥¤¥Ä¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹¤è¤ê¤â¹â¤¤¿¤ÓÎ¨¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ü´Ö¤òÄ¾¶á5Ç¯¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤â·ëÏÀ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ê¢¥1.8¡ó¡Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¡Ê¡Ü2.4¡ó¡Ë¡¢ÆüËÜ¡Ê¡Ü6.1¡ó¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¡Ê¡Ü8.0¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤Ï¿å½à¤È¿¤ÓÎ¨¤Ç¸«¤¨Êý¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀìÌç²È¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Î·ÐºÑºâÀ¯Çò½ñ¤äÆü¶ä¤ÎÀ¯ºö°Ñ°÷¤Î¹Ö±é¤Ê¤É¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ÀµÚ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É®¼Ô¤Î»ØÅ¦¤ÏÌÜ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤âÊóÆ»¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤Ï¼çÍ×Àè¿Ê¹ñ¤ÇºÇÄã¥ì¥Ù¥ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡Ö¿å½à¡×¤ÎµÄÏÀ¤¬Âç¤¤¯¼è¤ê°·¤ï¤ì¡¢¤ª¿¬¤òÃ¡¤¯ºàÎÁ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÅØÎÏ¤Ï¡¢Á°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤ËÍø±×Î¨¾å¾º¤òÈ¼¤Ã¤¿´ë¶È¼ý±×³ÈÂç¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼Â¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÂ¶â¤ò·è¤á¤ë·Ð±ÄÁØ¤Ï³ô¼ç¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¡¢¸ÇÄêÈñ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ê¤ª¾Ã¶ËÅª¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤ÀÄÂ¾å¤²¤òí´í°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
----------
Æ£Âå ¹¨°ì¡Ê¤Õ¤¸¤·¤í¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¡Ë
Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¡¼çÇ¤¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È
2005Ç¯¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Æþ¼Ò¡£2008Ç¯¡¢¤ß¤º¤Û¾Ú·ô½Ð¸þ¡£2010Ç¯¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê½Ð¸þ¤ò·Ð¤Æ¡¢Æâ³ÕÉÜ·ÐºÑºâÀ¯Ê¬ÀÏÃ´Åö¤Ø½Ð¸þ¡£2Ç¯´Ö·ÐºÑºâÀ¯Çò½ñ¤Î¼¹É®¡¢·îÎã·ÐºÑÊó¹ð¤ÎºîÀ®¤òÃ´Åö¡£2012Ç¯¡¢Éû¼çÇ¤¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢¸åÂè°ìÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤è¤êÅ¾ÀÒ¡£2018Ç¯¡¢»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñÄ´ºº¼¼µÒ°÷Ä´ºº°÷¤ò·óÌ³¡£Ã´Åö¤Ï¡¢¶âÍ»»Ô¾ìÁ´ÈÌ¡£ÆüËÜ¾Ú·ô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¶¨²ñ¸¡Äê²ñ°÷¡ÊCMA¡Ë¡£
----------
¡ÊÂè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¡¼çÇ¤¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È Æ£Âå ¹¨°ì¡Ë