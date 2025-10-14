ロバーツ監督「ウィルが非常に安定しているので、3人目の捕手は必要ないと判断した」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は13日（日本時間14日）、ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦前に記者会見を行い、ダルトン・ラッシング捕手を登録から外した理由を明らかにした。

ウィル・スミスは9月に右手を亀裂骨折。レッズとのワイルドカードシリーズ、フィリーズとの地区シリーズと登録していたが、このポストシーズンは“ぶっつけ本番”だった。

「ウィルが非常に安定しているので、3人目の捕手は必要ないと判断した。代わりに右投手をもう1人入れることで、相手打線の一部に対応できるようにした。ベン（カスパリウス）は昨年ワールドシリーズでも投げているし経験も豊富だ」

球団No.1の若手有望株と期待された今季は53試合出場して打率.204、4本塁打、24打点にとどまった。ポストシーズンでは8日（同9日）のフィリーズとの地区シリーズ第3戦で代打で1打席に立っただけだった。

ラッシングに代わって、救援右腕ベン・カスパリウスを登録した。捕手はスミスと28歳のベン・ロートベットの2人体制で臨む。（Full-Count編集部）