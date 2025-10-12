リクスタ（千葉県市川市）のアプリ「神社がいいね」「御朱印帳」、ウェブサイト「神社がいいね・お寺がいいね」が、2024年9〜11月の期間に検索数の多さをベースにした「2025年秋の参拝におすすめ！ 秋の神社・お寺トレンドアクセスランキングベスト15（全国版）」を発表。今回は、お寺のランキングを紹介します。

ランキングは、同期間に検索された「ユーザーオススメ度」が4.0以上の寺を抽出。さらに検索数の多い寺順になっています。検索数が同率の寺は検索数が多い順で順位を決定しています。総検索数は782万9329件で、集計日は2025年9月25日です。

3位は「北山 鹿苑寺（ほくざん・ろくおんじ）」（京都市）でした。 金色の舎利殿に由来する「金閣寺」の正式名称で、室町時代に足利義満によって建てられました。秋には山門へ続く参道の両側に紅葉が広がります。

2位には「東叡山 寛永寺（とうえいざん・かんえいじ）」（東京都台東区）がランクイン。徳川家の墓がある「菩提寺」として知られるお寺で、紅葉シーズンにはイチョウや紅葉などが色づきます。

そして、1位は「流光院（りゅうこういん）」（名古屋市）でした。「お地蔵さん」とも呼ばれる、「地蔵菩薩」が描かれた御朱印が人気です。