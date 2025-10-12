¥Ï¥¤¥ê¡¼¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼ ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÈþÍÆ¶È³¦¤òÊÑ¤¨¤¿5¤Ä¤ÎÍýÍ³
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥í¡¼¥É¥¹¥¥ó¤Ï¥»¥Õ¥©¥é¤Ç¤Î½éÅÐ¾ì¤«¤éÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢´ûÂ¸¸ÜµÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¥Á¥ã¥Í¥ë¤«¤é¤Î¿·µ¬¾ÃÈñ¼Ô¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ÀïÎ¬ÅªÇã¼ý¤Î½¾Íè¤Î¥×¥ì¥¤¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÅê»ñ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³èÍÑ¤ÇµÞÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¤è¤ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼´¤Ë¹ØÇã¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥·¥Ö¥ë¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¡ß¥á¥¤¥¯¤ÎÍ»¹ç¤¬º£¸å¤ÎÈþÍÆ»Ô¾ì¤Î¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥í¡¼¥É¥¹¥¥ó¤Ï¥»¥Õ¥©¥é¤Ç¤Î½éÅÐ¾ì¤«¤éÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢´ûÂ¸¸ÜµÒ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¾¥Á¥ã¥Í¥ë¤«¤é¤Î¿·µ¬¾ÃÈñ¼Ô¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ÀïÎ¬ÅªÇã¼ý¤Î½¾Íè¤Î¥×¥ì¥¤¥Ö¥Ã¥¯¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÅê»ñ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³èÍÑ¤ÇµÞÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤ÏÀ½ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¤è¤ê¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼´¤Ë¹ØÇã¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥·¥Ö¥ë¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¡ß¥á¥¤¥¯¤ÎÍ»¹ç¤¬º£¸å¤ÎÈþÍÆ»Ô¾ì¤Î¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï9·î4Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¥«¥Ê¥À¤Î¥»¥Õ¥©¥éÅ¹ÊÞ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ÂåÂØ¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡´ë¶È¥¤¥Ô¥Ã¥È¡ÊYipit¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Î2Æü´Ö¤Ç¿äÄê1000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó13²¯±ß¡Ë¤ÎÇä¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¼Ò¤ÏWeb¤ÈÅ¹Æ¬¤Î¥ì¥·¡¼¥È¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½éÆü¤Î¥»¥Õ¥©¥éÇä¾å¤Î35¡ó¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÉÃ´ÖÌó3¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ØÆþ¼Ô¤ÎÌó60¡ó¤Ï´ûÂ¸¤Î¥»¥Õ¥©¥é¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤40¡ó¤Ï¥¢¥ë¥¿¡ÊUlta¡Ë¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡ÊTarget¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¥í¡¼¥É¥¹¥¥ó¤Î¼«¼ÒD2C¥µ¥¤¥È¤«¤é¾ÃÈñ¤ò¿¶¤ê¸þ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥»¥Õ¥©¥é¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¼èºà»þÅÀ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ä¾®Çä¤Ç¤ÎµÞÂ®¤ÊÀ®¸ù¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¶È³¦ÀìÌç²È¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¶È³¦Á´ÂÎ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ú¥Ñ¡¼¥À¥¤¥ó¡¦¥°¥é¥¸¥¢¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¡ÊPepperdine Graziadio Business School¡Ë¤Î¶µ¼ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¥×¥í¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡ÊProactiv¡Ë¤ä¥í¥ì¥¢¥ë¡ÊL¡ÇOréal¡Ë¤ÇÌò°÷¤òÌ³¤á¤¿¥¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Þ¥Ç¥é¥Ã¥Ä¥©»á¤Ï¡¢¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¶È³¦¤Ï¤³¤ì¤Û¤ÉÀ®¸ù¤¹¤ë¥»¥Õ¥©¥é¤Ç¤Î¥í¡¼¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¡ÖÍÌ¾¿Í¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¼çÆ³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢Ê£¿ô¤ÎÎ®ÄÌ¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¶È³¦¤Ë¼¨¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥í¡¼¥É¥¹¥¥ó¤Î¾®Çä¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÇÀßÎ©¤«¤é3Ç¯ÌÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤¢¤ê¡¢2025Ç¯5·î¤ËE.l.f.¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡ÊE.l.f. Beauty¡Ë¤Ë¤è¤ë10²¯¥É¥ë¡ÊÌó1300²¯±ß¡Ë¤ÎÇã¼ý¤ò·Ð¤ÆÃ£À®¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£Çã¼ý¤Î¾ï¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ë
¤³¤ÎÀ®¸ù¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤ëºÇÂç¤Î¼¨º¶¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤äÀïÎ¬ÅªÅê»ñ²È¤¬¾Íè¤ÎÇã¼ý¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Î»×¹Í¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¥Þ¥Ç¥é¥Ã¥Ä¥©»á¤Ï¡¢¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÏÇã¼ý¤Î¥×¥ì¥¤¥Ö¥Ã¥¯¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î·ï¤Ç¥×¥ì¥¤¥Ö¥Ã¥¯¤Ï¤â¤¦ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¤à¤·¤í¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÅê»ñ¡¦Çã¼ý¤Î¡Ø¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡Ù¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
½¾Íè¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ÏÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¹ñºÝ»Ô¾ì¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¼ý±×À¤Î¹â¤¤¾®Çä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¶¯ÎÏ¤ÊD2C¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤È¥Ò¡¼¥í¡¼¾¦ÉÊ·²¤òÂ·¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ó¡¼¥Ð¡¼»á¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®Ä¹¤ò·Ð¤Ê¤¯¤Æ¤âÇã¼ý¸å¤Ë¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤à¤·¤í¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤·¤Ç³ÈÂç¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹¤òÁË³²¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏE.l.f.¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¤Î¹ñºÝÅª¤Ê·ÀÌóÀ½Â¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¡£
¥Þ¥Ç¥é¥Ã¥Ä¥©»á¤Ï¡¢¡ÖÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¼çÆ³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ±ÆÈ¤Ç¤ÏÅþÃ£¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µ¬ÌÏ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£²ñ¼Ò¥á¥¤¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡ÊMain Post Partners¡Ë¤Î¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¤Ç¡¢¥ß¥ë¥¯¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¡ÊMilk Makeup¡Ë¤ä¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥°¥í¥¹¡ÊDr. Dennis Gross¡Ë¡¢¥È¥¥¡¼¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥É¡ÊToo Faced¡Ë¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅê»ñ²È¤Ç¤¢¤ë¥¿¥é¡¦¥Ï¥¤¥é¥ó¥É»á¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î´Ø·¸¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
¥Ï¥¤¥é¥ó¥É»á¤Ï¡ÖÄÌ¾ï¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤¬¤³¤ì¤Û¤É¹â¤¤Âçµ¬ÌÏÇã¼ý¤Ç¤Ï¡¢Î®ÄÌ¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤ÎÂ¨»þ¥·¥Ê¥¸¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¤·¤«¤·º£²ó¡¢E.l.f.¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¤Ï¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸Ê¬Ìî¤äD2CÀìÍÑ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î½é»²Æþ¤À¤Ã¤¿¡×¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¤Ò¤È¤ê¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Çã¼ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïµ©¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ç¼ºÇÔ¤¹¤ì¤Ð¥ê¥¹¥¯¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀìÌç¾®Çä¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥Æ¥´¥êÊÔÀ®¤ÎÊÑ²½
¥Þ¥Ç¥é¥Ã¥Ä¥©»á¤Ï¡Ö½¾Íè¤Ï¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢¥«¥é¡¼¥á¥¤¥¯¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¤½¤ì¤é¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤¬Í»¹ç¤·¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤Ï½Ä³ä¤ê¤Ç¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²£ÃÇÅª¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥í¡¼¥É¥¹¥¥ó¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¾¦ÉÊ¤Ï¥«¥é¡¼¥á¥¤¥¯¡¢¥ê¥Ã¥×¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ò´Þ¤à¤¬¡¢¥»¥Õ¥©¥é¤Ï¼ÂÅ¹ÊÞ¤ÇºÇÂç¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÄÄÎó¤·¤¿¡£Â¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¢¥«¥é¡¼¥á¥¤¥¯¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£
¥Þ¥Ç¥é¥Ã¥Ä¥©»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÀ½ÉÊ¤è¤ê¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤ò½Å»ë¤¹¤ëZÀ¤Âå¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇã·¹¸þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¡¼¥É¥¹¥¥ó¤Î¥í¡¼¥ó¥Á¤Ç¤½¤Î·¹¸þ¤¬ÌÀ³Î¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆ°¤¤Ë¤è¤ê¡¢ÀìÌçÈþÍÆ¾®ÇäÅ¹¤Ï¾¦ÉÊ¥«¥Æ¥´¥ê¤´¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¤´¤È¤ËÄÄÎó¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¥¢¥¯¥»¥·¥Ö¥ë¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤¬¿·¤¿¤Ê¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸
¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ä´ØÀÇ°µÎÏ¤¬¹â¤¤»ñ¶â¤Î¸·¤·¤¤Ì¤Íè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥í¡¼¥É¥¹¥¥ó¤Ï²Á³ÊÌÌ¤ÇÍýÁÛÅª¤Ê°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡£Âç¼êÎÌÈÎ¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¹â²Á¤À¤¬¡¢½¾Íè¤Î¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¤Ï°Â²Á¤Ç¡¢¥é¥Í¡¼¥¸¥å¡ÊLaneige¡Ë¤ä¥³¥À¥ê¡¼¡ÊCaudalie¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶¥¹ç¥Ö¥é¥ó¥É¤âÆ±ÍÍ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤¤¤ë¡£
¥Þ¥Ç¥é¥Ã¥Ä¥©»á¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¸¡Êmass-tige¡Ë¤ÏÂç½°¸þ¤±¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤ò¹â¤á¤ë¤¬¡¢¥í¡¼¥É¥¹¥¥ó¤Ï¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸ÉÊ¼Á¤ò¤è¤ê¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÁÃÍ¤¬¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ±¤¸²Á³ÊÈæ³Ó¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥¯¡¢ÊÝ¼¾¥ß¥¹¥È¡¢¥ê¥Ã¥×¥Ð¡¼¥à¤Î½ç¤Ç¡¢¥í¡¼¥É¥¹¥¥ó¤Ï¥ì¥¢¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡ÊRare Beauty¡Ë¡¢¥µ¥Þ¡¼¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡ÊSummer Friday¡Ë¡¢¥³¥µ¥¹¡ÊKosas¡Ë¤è¤ê¤½¤ì¤¾¤ì2¥É¥ë¡ÊÌó260±ß¡Ë¡¢14¥É¥ë¡ÊÌó1820±ß¡Ë¡¢5¥É¥ë¡ÊÌó650±ß¡Ë°Â¤¤¡£
¡Ö¥¢¥¯¥»¥·¥Ö¥ë¡¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¡Ø¥Þ¥¹¤â¥×¥ì¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¤Ê¤¤¡¢Ãæ´Ö¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡Ù¤È³Ø½¬¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥»¥Õ¥©¥é¤È¥¢¥ë¥¿´Ö¤Î¾®Çä¥²¡¼¥à¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¼ãÇ¯ÁØ¤Ï·Ú¤ä¤«¤Ç¼«Á³¤Ê¿§Ì£¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¹¥¤à
¥ß¥ó¥È¥ë¡ÊMintel¡Ë¤ÎÊÆ¹ñÈþÍÆ¡¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥±¥¢Ã´Åö¥·¥Ë¥¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥ê¡¼»á¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉÑÈË¤Ë¥á¥¤¥¯¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£¡ÖÈà¤é¤Î¥á¥¤¥¯¹ØÆþ¤ÎºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¤â¼«Á³¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡×¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢½á¤¤¤Î¤¢¤ëµ±¤¯È©¤ËËË¤ä¿°¤Ø¿§¤ò¤Û¤ó¤Î¤ê¾è¤»¤ë¡¢¥í¡¼¥É¥¹¥¥ó¤Î¡Ö¥°¥ì¡¼¥º¥É¡¦¥É¡¼¥Ê¥ÄÈþ³Ø¡×¤È¹çÃ×¤¹¤ë¡£
¡Ö¥«¥é¡¼¥á¥¤¥¯¤Ï¤â¤Ï¤ä¡¢Ä«¤Î·çÅÀ±£¤·¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥á¥¤¥¯¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢»ç³°ÀþËÉ»ß¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢À®Ê¬¤Ë¤è¤ëÊÝ¼¾¤Ê¤É¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¸ú²Ì¤âÄó¶¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥ê¡¼»á¤Ï½Ò¤Ù¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼»á¤Ï¡Ö¥í¡¼¥É¥¹¥¥ó¤Î¿¿²Á¤Ï¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤È¥á¥¤¥¯¤ÎÍ»¹ç¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¤«¤¿¤Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¥¹¥¥ó¥±¥¢¤È¥á¥¤¥¯¤Î¶³¦¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦¤ò¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤ò¸«¤»¤ëÈó¾ï¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Êª¸ì¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥é¥ó¥É»á¤Ïº£¸å¤Î¥«¥é¡¼¥á¥¤¥¯»Ô¾ì¤Ï¡ÖÆü¾ï»È¤¤¤Î¾¦ÉÊ¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¡¢¥Á¡¼¥¯¡¢¥Ö¥í¥ó¥¶¡¼¡¢¥Þ¥¹¥«¥é¡¢¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥í¡¼¥É¥¹¥¥ó¤Î¥¹¥¥ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈÈþ³Ø¤Ë±è¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢10Ç¯Á°¤ÎÍî¤Á¤Ë¤¯¤¤¥Þ¥Ã¥È¥ê¥Ã¥×¤ä¥¥é¥¥é¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡¢¥ê¥¥Ã¥É¥é¥¤¥Ê¡¼¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
¥»¥Õ¥©¥éÆâ¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï¥í¡¼¥É¥¹¥¥ó³ÈÂç¤Ç½Ì¾®
¥í¡¼¥É¥¹¥¥ó¤Ï¡¢E.l.f.¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¤Î¹ñºÝÅª¥Ð¥ê¥å¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¤Û¤«¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ø¤Î¿×Â®¤Ê³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï2010Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤Î¥«¥¤¥ê¡¼¡¦¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥¯¥¹¡ÊKylie Cosmetics¡Ë¤ÎÌö¿Ê¤ËÎà»÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥·¡¼¥É¡¦¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡ÊSeed Beauty¡Ë¤ÎColourpop¥Ð¥ê¥å¡¼¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç³ÈÂç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¡¼¥É¥¹¥¥ó¤Î¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ë²Á³Ê¾å¸Â¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥ê¡¼»á¤Ï¡ÖÈó¾ï¤Ë¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Î¾¦ÉÊ¤òµá¤á¤ëÀ¤Âå¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëZÀ¤Âå¤ä¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤ËÆ´¤ì¤òÊú¤¯ÈþÍÆ¾ÃÈñ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£¡Ö¥í¡¼¥É¥¹¥¥ó¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤è¤ê¡¢Èà¤é¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÆ´¤ì¤Ë¶Á¤¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë»ÙÊ§¤¦°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¡×¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ï¥¤¥é¥ó¥É»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢¤É¤ì¤Û¤É¥·¥§¥¢¤òÃ¥¤¦¤«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ëÃÊ³¬¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢º£¸å6¥«·î°ÊÆâ¤Ë¥»¥Õ¥©¥éÆâ¤Î¥í¡¼¥É¥¹¥¥ó¤Î¶¥¹ç¾å°Ì¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇä¾å¤Ë¤â¥·¥§¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¬µ¯¤¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¸¶Ê¸¡§5 ways Rhode¡Çs instant success at Sephora is changing the wider beauty industry¡Ï
Lexy Lebsack¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸¡§¿ùËÜ·ëÈþ¡Ë