ロバーツ監督は守護神として期待「最優先のリリーフ」

【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間9日・ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手へ地元ファンの期待が高まっている。8日（日本時間9日）のフィリーズとの地区シリーズ第3戦前の選手紹介ではパーカー姿で三塁線に整列。名前がアナウンスされると、レジェンド左腕クレイトン・カーショー級の大歓声が上がった。佐々木は照れくさそうにコクリと頭を下げた。

佐々木は敵地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第1、2戦で2試合連続セーブ。特に第2戦は1点リードの9回2死一、三塁のピンチを切り抜けた。ロバーツ監督も「セーブの場面になった場合、彼が最優先のリリーフ」と守護神としての活躍を期待。佐々木の期待値が上がっているのは間違いない。

本拠地のチームストアでは今年5月9日（同10日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で着用した実使用ユニホームが販売された。同戦は4回5安打5失点。勝ち負けはつかず、その後に右肩インピンジメント症候群で離脱することになった一戦だが、3万9995ドル（約610万円）の高値がつけられた。（Full-Count編集部）