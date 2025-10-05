ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¡¡6²ó9K3¼ºÅÀ¤ÇPO½é¾¡Íø¡ÄÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÌµ°ÂÂÇ
¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ½é¾¡Íø
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤ÇÅêÂÇÆ±»þ½Ð¾ì¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£6²ó9Ã¥»°¿¶3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢4»°¿¶1»Íµå¡£¥Á¡¼¥à¤ÏµÕÅ¾¾¡¤Á¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¡Ö»î¹çÁ°¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤ÈÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢»î¹ç¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï½¸Ãæ¤·¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åê¼ê¡¦ÂçÃ«¤Ï½é²ó¡¢3¼ÔËÞÂà¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡£¤·¤«¤·2²ó¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀèÆ¬¡¦¥Ü¡¼¥à¤Ø¤Î»Íµå¡¢¥Þ¡¼¥·¥å¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤Ë¤Ï100.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.3¥¥í¡Ë¤ò±¦Ãæ´Ö2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤È¤µ¤ì¤¿¡£1»à¸å¡¢¥Ù¥¤¥À¡¼¤Ë¤Ïº¸µ¾Èô¤òµö¤·¡¢¤³¤Î²ó3¼ºÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡3²ó°Ê¹ß¤ÏÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¡£3²óÀèÆ¬¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ò2¼ÔÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£4²ó¤â3¿Í¤ÇÊÒÉÕ¤±¤¿¡£5²ó¤Ï1»à¤«¤é¥Ù¥¤¥À¡¼¤Î»àµå¡¢¥¹¥È¥Ã¥È¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤Ê¤É¤Ç2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë¡£±¦¼ê¤ò¶¯¤¯°®¤êÄù¤á¡¢Íº¶«¤Ó¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¸å¤ËÌ£Êý¤¬È¿·â¤Ë½Ð¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ´¤ì¤ÐÉ¬¤º¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÍè¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö3-2¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤ÇËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥«¡¼¥Ö¤ÎÁªÂò»è¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥¦¥£¥ë¤«¤éÍè¤¿Í×µá¤â¥«¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Î¼Â¤Ë¹Ô¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿6²ó¤âÂ³Åê¡£ÀèÆ¬¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ò¥«¡¼¥Ö¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É3¿Í¤ÇÍÞ¤¨¤¿¡£Ä¾¸å¤Î7²ó¤Ë¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î±¦Ãæ´Ö3¹æ3¥é¥ó¤ÇµÕÅ¾¡£6²ó89µå¤òÅê¤²¡¢3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡£9Ã¥»°¿¶1»Íµå¡£¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£ºÇÂ®101.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163.2¥¥í¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤ÏÂÇÀÊ¤ÎÅÙ¤ËÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤¿¡£º¸ÏÓ¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ½é²óÀèÆ¬¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£3²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç¤ÏÄã¤á¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤Ë¼ê¤¬½Ð¤º¤Ë¸«Æ¨¤·»°¿¶¤·¤¿¡£5²ó2»à°ìÎÝ¤Ï¿¿¤óÃæ¥·¥ó¥«¡¼¤Ë¸«Æ¨¤·»°¿¶¡£6²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤â¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£1»î¹ç4»°¿¶¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¼«¿È½é¡¢¼«¿È7ÅÙÌÜ¤À¡£8²ó2»à¤Ï»Íµå¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡ÂÇÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¼Á¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬5²ó¤È¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇ¤Æ¤ëµ¡²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤Ê¤¼ÆóÅáÎ®¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¤Ï1ÈÖ»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤¢¼«Ê¬¤Î¿§¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤É¤Á¤é¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤Í¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ìò³ä¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬º£¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë