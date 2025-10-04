大至急！【コストコ】へ走れーーーッ！！ コーヒーのお供にしたい「新作スイーツ」

いつものティータイムをちょっぴりぜいたくな時間にしてくれるワンランク上のスイーツをGETするなら【コストコ】がおすすめ。今回は、味はもちろん見た目にもこだわった「新作スイーツ」をピックアップ。ボリューム満点なので、シェアして食べるのも良いかもしれません。

リッチな組み合わせ「メロンのデニッシュ」

コストコマニアの@potipoti212さんが「メロンクリームがおいしい」と絶賛するこちらは、さくさくのデニッシュ生地で、ほんのり甘いメロンクリームをサンドした「メロンスワール」。クリームはしっかりとしたかための食感で、メロンの風味が感じられるそう。「リピート確定」「朝食やおやつにぴったり」とのことなので、試してみてはいかがでしょう。軽く焼き直すと、より美味しく食べられるそうです。

おしゃれなパッケージが目をひくこちらは、「ニュージーランド産バター」を使った「アールグレイスコーン」。冷蔵庫で保存できる商品で、食べる時は電子レンジ・オーブンで温めるだけでOK。@potipoti212さんは「断然オーブンがおすすめ」だとか。優しい味わいとのことなので、そのまま食べるのはもちろん、ジャムやクロテッドクリームをつけるのも良さそう。約3週間日持ちするとのことなので、ストックしておくのも良さそうです。

これコストコで買えるの！？「大人気ショップのドーナツアソート」

@hirokostyle33さんのイチオシは、クリスピークリームドーナツの「アソートBOX」。6個入りが3箱セットで販売されています。1箱のラインアップは、オールドファッション アールグレイ ミルクティー・サマーチョコスプリンクル・オリジナルグレーズドがそれぞれ2個ずつ。@hirokostyle33さんいわく、季節ごとに新しいフレーバーのアソートが登場しているそう。お値段は、\3,380（税込）です。

ごろっと大きなマンゴーがたっぷり乗ったこちらは、@hirokostyle33さんが「美味し & 嬉しすぎ」とお気に入りの「マンゴークランチーヨーグルトケーキ」。ヨーグルトクリーム・マンゴークリーム・ホワイトチョコ・アーモンドケーキ・生クリーム・マンゴーチャンクなど、いくつもの層になっていてとにかく豪華。ノーマルなスポンジではなく「アーモンド仕様のスポンジケーキ」なところがポイントだとか。お値段は\2,398（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@potipoti212様、@hirokostyle33様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

