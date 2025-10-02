º£±Ê¾ºÂÀ¡¢PS½éÅÐÈÄ¤Ï4²ó2¼ºÅÀ¡¡MLB½éµß±ç¡¢ºÆ»°¥Ô¥ó¥Á¤ÇÇ´Åê¤âÄËº¨2¥é¥óÈïÃÆ
¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤ÎWCSÂè2Àï¤ÇPS½éÅÐÈÄ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½éµß±ç¤À¤Ã¤¿
¡ÚMLB¡Û¥ì¥Ã¥º ¡¼ ¥«¥Ö¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡Ë
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡ËÂè2Àï¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë½éÅÐÈÄ¡£ÀèÈ¯¤Î¥¥È¥ì¥Ã¥¸¤ò·Ñ¤¤¤Ç2²ó¤«¤éµß±ç¤·¡¢4²ó3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤¤¤À¡£
¡¡Æ²¡¹¤ÎPS¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Îµß±ç¤È¤Ê¤Ã¤¿º£±Ê¤Ï2²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£ÀèÆ¬¡¦¥ª¥Ï¡¼¥ó¤òÊá¼ÙÈô¡¢¥·¡¼¥Ä¤òÃæÈô¡¢¥¯¥í¥Í¥ó¥ï¡¼¥¹¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£3²ó¤ÏÀèÆ¬¡¦¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¤Îº¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¡¢¥¢¥é¥¨¥¹¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É¤Î¾å°ÌÂÇÀþ¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡4²ó¤âÀèÆ¬¡¦¥á¥ê¥ë¤Ø¤Î»Íµå¡¢¥ª¥Ï¡¼¥ó¤Î±¦Á°ÂÇ¤Ê¤É¤Ç1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂåÂÇ¤Î¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤òÃæÄ¾¡¢¥¯¥í¥Í¥ó¥ï¡¼¥¹¤òÍ·¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¤¿¤À¡¢5²ó¤Ë¤Ï¥Þ¥Á¥ã¥É¤Ë2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ4²ó2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡2Ç¯ÌÜ¤Îº£±Ê¤Ïº£µ¨25»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ9¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.73¤À¤Ã¤¿¡£9·î¤Ï5ÅÐÈÄ¤Ç1¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨6.51¤ÈÊø¤ì¤¿¤¬¡¢Âç°ìÈÖ¤Ç¤Î´ñºö¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë