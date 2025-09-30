ÅÄÃæ¾Âç¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¡ÈºÇ¹â¤ÎÍ§¡É¤¬¡Ö¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡¡¥×¥í19Ç¯ÌÜ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡×
¤È¤â¤Ë¥×¥í19Ç¯ÌÜ¡¢Æ±¤¸¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿´¿´î
¢£µð¿Í 4¡¼2 ÃæÆü¡Ê30Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬30Æü¡¢ÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤ÎÂçµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Ç¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤«¤é²ÖÂ«¤¬¼êÅÏ¤µ¤ì¡¢ÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¤³¤Î¸÷·Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¥Þ¡¼·¯¡×¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤Ï¹æµã¤Ç¤¹¡×¤È´¶·ã¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡½é²ó¤Ë3ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢2²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È²÷Ä´¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£3²ó¤ËºÙÀî¤Ë±¦Ãæ´Ö¤Ø20¹æ2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ1ÅÀº¹¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡¢5²ó¤òÅê¤²È´¤¤¤Æ¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¸å¤âÂ³Åê¡£6²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤È¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£º£µ¨ºÇÄ¹¥¿¥¤¤Î6²ó85µå¤òÅê¤²¡¢4Ã¥»°¿¶¡¢4°ÂÂÇ2»Íµå2¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¸«»ö¤ÊÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤ÈºäËÜ¤Ï¾®³ØÀ¸»þÂå¤ÏÆ±¤¸¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤ÀÃæ¡£¤È¤â¤Ë¹âÂ´¤Ç¥×¥íÆþ¤ê¤·¤ÆÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨½é¤á¤ÆÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥×¥í19Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢2·³Íî¤Á¤Ê¤É¶ì¤·¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿2¿Í¤À¤¬¡¢´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò¤È¤â¤ËÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤¬²ÖÂ«¤Ç½ËÊ¡¤·¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î¾ìÌÌ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ³¡¹¤ÈÈ¿±þ¡£SNS¤Ï¡Ö¤ä¤Ð¤¤ÎÞ¤¬¡×¡Ö²ÖÂ«ÅÏ¤·¤Æ¥Ï¥°¤·¤¿»þµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖºäËÜ¤µ¤ó¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤Îµã¤¤¤¿¡×¡Ö±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö¤¢¤«¤ó¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ë°ì½ï¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ÏºäËÜ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤Ç°î¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë